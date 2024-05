Prosegue il calendario di ‘Aspettando il Festival…’ di Leali delle Notizie

Fino all’1 giugno, ancora tanti incontri itineranti in vista della decima edizione del Festival del Giornalismo.

Dopo il successo delle prime giornate, prosegue il ricco calendario di ‘Aspettando il Festival…’ di Leali delle Notizie, l’ormai tradizionale anteprima del Festival del Giornalismo, giunto alla decima edizione e in programma dall’11 al 16 giugno a Ronchi dei Legionari.

Fino all’1 giugno, ci saranno ancora molte occasioni di riflessione su temi di attualità, con incontri itineranti sul territorio dell’Isontino e della Bassa Friulana che, complessivamente, toccheranno otto Comuni da Ronchi dei Legionari ad Aquileia, passando per Fogliano Redipuglia, Gorizia, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo e Staranzano.

Dopo l’inaugurazione della mostra ‘Macelleria mafia’, che raccoglie gli scatti dei fotoreporter Franco Lannino e Michele Naccari, giovedì 30 maggio, alle 18, all’auditorium comunale Casa della cultura di Ronchi dei Legionari, sarà la volta dell’esposizione ‘Appunti fotografici’, immagini dei conflitti, delle pestilenze e dei disastri ambientali che Pietro Del Re ha coperto come inviato negli ultimi quindici anni. La mostra sarà presentata da Cristina Cristofoli.

Accanto alle serate aperte al pubblico, proseguono pure gli eventi dedicati agli studenti della Scuola media Leonardo da Vinci di Ronchi dei Legionari, dell’Istituto Don Milani di Aquileia, dell’Istituto Dante Alighieri di Staranzano e dell’Isis Pertini di Monfalcone, ai quali Leali delle Notizie ha pensato di offrire anche quest’anno importanti occasioni di confronto innanzitutto sulla corretta informazione, per acquisire gli strumenti per difendersi dalle fake news, ma anche testimonianze di vita, approfondimenti su disagio e dispersione scolastica e sull’importanza dell’immagine.

Da non perdere, l’incontro su La NATO è ancora necessaria? Che ruolo ha per l’Italia a 75 anni dalla sua istituzione? con il generale Paolo Capitini, Mirko Campochiari e Lucio Martino, moderati da Gregory Alegi (il 29 maggio, alle 21, a Gradisca d’Isonzo) e l’evento dedicato a Boris Pahor, scrittore senza frontiere, in programma il 31 maggio alle 21 a Fogliano Redipuglia in collaborazione con l’Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia, con letture in italiano e sloveno che guardano a Go! 2025.

Il programma offrirà l’occasione per approfondire anche le questioni legate a logistica e trasporti ai tempi della globalizzazione, partendo dal volume La signora delle merci di Cesare Alemanni, Giornalismo, mafia e intelligenza artificiale e Donne e manicomi, una lunga storia di soprusi, evento che rientra nel calendario per il centenario della nascita di Franco Basaglia.

L’iniziativa, come negli anni passati, sarà per gli operatori dell’informazione, assieme al Festival del Giornalismo, un importante momento di formazione: tre appuntamenti daranno diritto all’ottenimento di crediti formativi e deontologici da parte dell’Ordine dei Giornalisti. Sarà possibile registrarsi sul sito www.formazionegiornalisti.it o in loco.

Il programma

‘Aspettando il Festival…’ prosegue martedì 28 giugno con i giovani ancora protagonisti, alle 10, al Palatenda di Ronchi dei Legionari, grazie alla testimonianza di Gabriele Grosso, guida e aiuto istruttore della prima scuola italiana di cani da slitta, che ha saputo trovare un motivo di crescita nelle tragedie, rialzandosi dopo ogni caduta; dialogherà con Agnese Baini, comunicatrice scientifica.

Alle 21, appuntamento a Staranzano, nella sala Delbianco, con Nel mondo globalizzato e interconnesso come cambiano i trasporti e la logistica?. Partendo dal libro La signora delle merci (LUISS University Press, 2023) di Cesare Alemanni rifletteremo sull’importanza della movimentazione dei prodotti; assieme all’autore del volume ci saranno Stefano Bonaldo (economista esperto di portualità) e Daniele Testi (esperto di logistica sostenibile), moderati dal giornalista Daniele Micheluz.

Mercoledì 29 ‘Aspettando il Festival’ farà tappa a Gradisca d’Isonzo: alle 21, nella Corte Marco d’Aviano di Palazzo Torriani, si tratterà di La NATO è ancora necessaria? Che ruolo ha per l’Italia a 75 anni dalla sua istituzione?. Nell’Alleanza, che comprende ormai 32 Paesi, sembra che la solidarietà sia sempre più precaria: sul tema si confronteranno Mirko Campochiari (storico e analista militare), il generale Paolo Capitini (analista) e Lucio Martino (analista freelance di politica internazionale), moderati dallo storico e giornalista Gregory Alegi.

Giovedì 30 maggio doppio appuntamento dedicato agli studenti ad Aquileia. Si parte alle 9 nella palestra dell’Istituto comprensivo Don Milani con Vero o Falso?, la presentazione di Gattaldo, Art Director, illustratore e autore per ragazzi, che invita a mettere in discussione le informazioni, grazie a una lettura critica dei media. Alle 10.30, invece, è in programma la conversazione con Cesare Moreno, presidente di Maestri di Strada onlus, che si occupa di disagio giovanile, in dialogo con il giornalista e scrittore Francesco De Filippo.

Alle 18, all’Auditorium comunale Casa della cultura di Ronchi dei Legionari, si terrà il vernissage della mostra Appunti fotografici di Pietro Del Re. Le immagini raccontano dei conflitti, delle pestilenze e dei disastri ambientali che Del Re ha coperto come inviato negli ultimi quindici anni. L’incontro sarà introdotto da Cristina Cristofoli, scrittrice e coach.

Infine, alle 21, ci sposteremo al Parco Milleluci di Sagrado per Giornalismo, mafia e intelligenza artificiale. Quali vantaggi può offrire l’AI nel campo delle indagini giornalistiche? Come cambia il lavoro d’inchiesta? Indagare sulla criminalità organizzata richiede ancora di esporsi o è possibile lavorare in modo diverso? Ne parleranno Lorenzo Di Pietro (giornalista Irpi), Andrea Giambartolomei (giornalista de Lavialibera) e Celia Guimaraes (giornalista tecno-scientifica), moderati dal giornalista e docente Emanuele Franzoso.

Venerdì 31, ancora studenti protagonisti: alle 10, all’Auditorium delle Scuole dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri di Staranzano, Gattaldo parlerà di Vero o Falso?, ovvero come orientarsi nel modo dell’informazione.

Alle 21, a Fogliano Redipuglia, nel piazzale antistante la Biblioteca Comunale, la serata Boris Pahor, scrittore senza frontiere in collaborazione con l’Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia. Un uomo che ha sempre combattuto per la libertà contro tutti i totalitarismi, testimone oculare delle tragedie del Novecento che ha saputo raccontare con lucidità estrema: gli insegnamenti del grande intellettuale sloveno triestino continuano a essere attuali e imprescindibili. Ne parleranno Walter Chiereghin (direttore del mensile web Il Ponte rosso), Tatjana Rojc (scrittrice e Senatrice della Repubblica) e Pietro Spirito (scrittore e giornalista), moderati dal giornalista Alex Pessotto; con letture in italiano a cura di Cinzia Benussi e Lorena Boscarol (Lettori in Cantiere della Biblioteca Comunale di Monfalcone) e in sloveno, a cura di Zora Černic e Veronika Mikulin.

Gran finale del pre festival sabato 1 giugno, alle 21, in Sala Dora Bassi a Gorizia, con Donne e manicomi, una lunga storia di soprusi. Non ci voleva nulla a finire rinchiuse: una depressione post-partum, un comportamento poco convenzionale, il bisogno di un uomo di liberarsi di una donna. E, insieme alle donne, in quegli stanzoni da cui non si usciva più, finivano spesso anche i bambini. Sul tema si confronteranno Tiziana Novello (ricercatrice e divulgatrice di storia di genere), Micaela Tosato (vicepresidente dell’Associazione Sbarre di Zucchero) e la saggista Annacarla Valeriano, moderate dalla comunicatrice scientifica Agnese Baini.

Il Festival del Giornalismo ha ricevuto anche quest’anno il patrocinio del Ministero della Cultura. Non va dimenticato, inoltre, il grande sostegno da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e della Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste, senza i quali questa manifestazione culturale sarebbe impossibile da realizzare. Con la X edizione si è, inoltre, insediato un comitato scientifico che aiuta l’associazione a portare avanti un Festival sempre più corposo.

L’edizione 2024 del Festival del Giornalismo gode del patrocinio del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un’attestazione di apprezzamento e di sostegno a un’iniziativa di natura editoriale che il Salone riconosce come meritevole. Il Festival di Leali delle Notizie è stato anche selezionato tra festival letterari all’interno del progetto ‘Luci sui festival’. Il patrocinio è stato concesso anche dalle Università degli Studi di Udine e di Trieste.

Come ormai vuole la tradizione, nell’ultima giornata del Festival, domenica 16 giugno, si svolgerà la cerimonia di consegna della settima edizione del premio Leali delle Notizie in Memoria di Daphne Caruana Galizia, con cui l’associazione vuole ricordare la giornalista maltese uccisa in un attentato il 16 ottobre 2017. Il premio gode ancora una volta dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Infopoint

Situato in piazzetta dell’Emigrante, durante gli orari del Festival, dove si potrà ritirare il materiale informativo e/o sostenere la nostra associazione, diventando soci. Sarà anche attiva un’area ristoro.

Book corner

Gestito da Libreria Mondadori Bookstore di Monfalcone e situato accanto al palatenda in Piazzale Martiri delle Foibe

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Il programma può subire variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. Il caso di maltempo alcuni appuntamenti potrebbero subire delle modifiche di location. Si consiglia di controllare il programma online aggiornato in tempo reale

Il Festival del Giornalismo chiede #VeritàeGiustiziaperGiulioRegeni

All’interno dell’Infopoint si potranno trovare i braccialetti e le spille gialle a offerta libera, per aiutare la famiglia a sostenere i costi delle spese legali.

Il Festival del Giornalismo chiede #GiustiziaperMarioPaciolla

All’interno dell’Infopoint si potranno trovare i braccialetti e le spille arancioni a offerta libera

Infopoint Turismo FVG

Turismo FVG è presente nell’area del Festival, con materiale informativo [www.turismofvg.it].

Concorso Vetrine Festival

Anche quest’anno ogni angolo di Ronchi dei Legionari diventerà parte integrante del Festival del Giornalismo grazie ai numerosi commercianti, esercenti e artigiani che, con entusiasmo, hanno aderito al concorso vetrine. Ognuno di loro ha deciso di dedicare al Festival dall’11 al 16 giugno una vetrina o parte di essa o un’area interna del locale. Durante la manifestazione pubblico e ospiti saranno invitati a passeggiare per le vie cittadine e a votare la vetrina più bella.

