Tramatza (OR) venerdì 24 maggio: Assemblea dei soci del CSV Sardegna Solidale ODV

Si svolge venerdì 24 maggio 2024, dalle ore 16,00 presso la Sala Convegni dell’Hotel Anfora a Tramatza (SS 131, Km 103) l’Assemblea dei Soci del CSV Sardegna Solidale ODV, la più grande rete eterologa di associazioni di volontariato e di terzo settore presente e operante in Sardegna.

L’Assemblea è chiamata ad ottemperare agli obblighi statutari e regolamentari Ma l’occasione permetterà a tante realtà associative di confrontarsi sui temi e sulle sfide che il volontariato sta affrontando in Sardegna, in Italia, in Europa e nel mondo.

Sono previsti gli interventi di rappresentanti istituzionali e di numerosi responsabili di organizzazioni regionali e locali che focalizzeranno l’attenzione sulle criticità della nostra società e sulle possibili proposte di soluzione ai tanti problemi che il volontariato tocca con mano e fa emergere.

“Sardegna Fatti Solidale” è il titolo dell’Assemblea. Quasi una implorazione a un territorio martoriato da difficoltà e problemi. “Sardegna Fatti Solidale” è anche il richiamo all’attenzione alle persone, specie a quelle in maggiore difficoltà e disagio; ai poveri e ai fragili; agli esclusi, agli emarginati e agli invisibili, nello stile del servizio e della gratuità.

“Sardegna Fatti Solidale” è anche l’invito ai cittadini della nostra Regione e della nostra Europa a farsi attenti alle necessità dell’altro e degli altri, ad adoperarsi per costruire percorsi di impegno civico e di giustizia sociale.

“Sardegna Fatti Solidale” è anche l’appello alle Istituzioni e a chi ricopre incarichi di responsabilità affinchè si dia spazio alle richieste che vengono dal basso, costruendo una Regione a misura di persona, “una Sardegna pacifica, sana, libera, solidale, inclusiva, europeista e sostenibile” come affermato dalla Presidente Alessandra Todde nelle sue dichiarazioni programmatiche.

I Volontari del CSV Sardegna Solidale ODV si ritrovano per un rinnovato impegno di servizio, di diritti, di giustizia sociale e di pace.

CSV Sardegna Solidale ODV