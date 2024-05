“Mafie in Piemonte”: il 23 maggio il terzo webinar promosso da Compagnia di San Paolo insieme ad Avviso Pubblico, Libera e Regione Piemonte

Dopo gli appuntamenti del 9 e del 16 maggio, prosegue con il terzo incontro il ciclo di conferenze online “BENI IN RETE 3.0: Obiettivo Piemonte”, promosso dalla Compagnia di San Paolo in collaborazione con Avviso Pubblico, Libera Piemonte e Regione Piemonte.

Il terzo appuntamento online è per giovedì 23 maggio – in occasione della Giornata della Legalità – dalle 11.00 alle 12.30 con l’incontro “Dalla richiesta di interessamento dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati Confiscati al riutilizzo: pratiche ed esperienze”.

Il terzo webinar è dedicato ad esperienze di riutilizzo di beni confiscati. Attraverso la voce di tecnici, amministratori e amministratici si condivideranno informazioni tecniche, procedurali e apprendimenti generati dall’esperienza sul campo che possono essere utili sul piano metodologico, progettuale e gestionale.

Nel corso del webinar verranno esaminate le esperienze di amministrazioni locali e organizzazioni che hanno già affrontato la gestione di beni confiscati. Si discuteranno approcci innovativi per la co-progettazione e la creazione di reti e alleanze finalizzate al riutilizzo efficace di questi beni.

Inoltre, verranno presentate nuove modalità di gestione condivisa, particolarmente adatte ai piccoli comuni, e si esploreranno soluzioni a sfide procedurali comuni che possono sorgere durante il processo di riutilizzo.

Intervengono:

Focus > Procedure amministrative

Monica Medici, Dirigente Area Amministrativa – Affari Generali del Comune di Maranello (MO);

Tiziana Conte, Responsabile Servizio Patrimonio e Pubblica Istruzione del Comune di Bitonto (BA).

Focus > Costruire reti e co-progettare il riutilizzo

Renato Natale, Sindaco del Comune di Casal di Principe.

Il comune ha riutilizzato decine di beni confiscati trasformandoli in scuole, centri di aggregazione, spazi gioco, luoghi in risposta all’emergenza abitativa, con il coinvolgimento di Enti del Terzo Settore.

Focus > Nuove forme di gestione

Elena Rocca, Azienda speciale consortile Garda Sociale

L’Azienda gestisce beni confiscati in diversi comuni del Garda Bresciano, sperimentando un modello di gestione associata in risposta alle difficoltà di riutilizzo da parte dei piccoli comuni.

Per seguire il webinar clicca qui

Il progetto ha l’obiettivo di fornire informazioni sull’evoluzione della presenza mafiosa e il radicamento attuale delle mafie in Piemonte e illustrare la normativa vigente e gli strumenti statali, regionali e filantropici per il riutilizzo dei beni confiscati per finalità sociali e istituzionali. E prevede un percorso di formazione innovativo e utile a sostenere gli enti interessati a recuperare e riutilizzare beni confiscati alle mafie in Piemonte, in vista del bando regionale di prossima pubblicazione, attraverso la realizzazione di quattro webinar.

Il prossimo appuntamento: