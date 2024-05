“Cento passi ancora” di Salvo Vitale è una storia intensa, fatta di amicizia, di passioni, di lotte… Una storia segnata dall’omicidio efferato di un compagno, un giovane siciliano che osò sfidare la mafia solo con la forza e l’irriverenza della parola. Peppino Impastato fu ammazzato dalla mafia nella notte tra l’8 e il 9 maggio del 1978 in un vecchio casolare di campagna di Cinisi: una carica di tritolo dilaniò il suo corpo sui binari della ferrovia Palermo–Trapani.

Queste pagine ci raccontano del lavoro quotidiano, accurato, microscopico condotto dai compagni e dagli amici di Peppino, per raccogliere i dati, le prove, le testimonianze al fine di portare alla luce una verità che per molto tempo è stata occultata e falsata dai mafiosi e dagli apparati dello Stato.

Salvo Vitale affida la storia di Peppino Impastato ai giovani lettori affinché essi continuino a far vivere nei loro cuori e a portare in giro sulle loro gambe, per tanti passi ancora, il sogno di Peppino di cambiare in meglio questo mondo.

“Cento passi ancora” di Salvo Vitale sono le pagine di un diario scritte da chi ha vissuto direttamente questa storia, iniziata subito dopo la morte di Peppino Impastato. Il depistaggio delle indagini, la controinchiesta dei compagni, le vicende processuali, la vita di Radio Aut, la lunga notte di Felicia e la sua ostinata richiesta di giustizia.

22 anni di lotta contro la mafia e uno slogan, scritto in uno striscione portato ai funerali, “con le idee e il coraggio di Peppino noi continuiamo” che ha accompagnato, da allora ad oggi, ogni scelta dei suoi compagni

Salvo Vitale ha voluto dare con le pagine di questo libro-diario una continuità alla straordinaria narrazione del film “I Cento passi” del 2000 diretto da Marco Tullio Giordana dedicato alla vita e all’omicidio di Peppino Impastato, attivista impegnato nella lotta a Cosa nostra nella sua terra, la Sicilia.

Salvo Vitale

Cento passi ancora

Peppino Impastato, Felicia, l’inchiesta, i compagni

Prefazione di Marco Tullio Giordana

Iod Edizioni, Cronisti scalzi 2024

Pagg. 248/€ 15,00