Prende il via Foggia la PRM Academy, la scuola di formazione del Premio Roberto Morrione

Prende il via giovedì 9 maggio, a Foggia la prima PRM Academy, la scuola di formazione del Premio Roberto Morrione, promossa dall’Associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Consulta provinciale per la Legalità di Foggia.

Parteciperanno 22 giovani provenienti da tutta Italia per 3 giornate di formazione sul giornalismo investigativo. Tra le iniziative connesse con la PRM Academy c’è l’incontro di alcuni degli ex vincitori del Premio Morrione con gli studenti di tre scuole superiori della città: il Liceo Scientifico Volta, l’Istituto d’Istruzione Superiore Notarangelo e il Liceo Poerio.

I docenti dell’Academy

Gli studenti avranno la possibilità di vedere tre inchieste finaliste del Premio Morrione e dialogare con gli autori. Saranno coinvolti in questa prima edizione 14 giornaliste e giornalisti investigativi: Sacha Biazzo della redazione d’inchiesta di Fanpage.it, Francesco Cavalli, documentarista e segretario generale dell’associazione Amici di Roberto Morrione, Sabrina Giannini di Indovina chi viene a cena? Rai 3, Domenico Iannacone, autore e regista, Stefano Lamorgese di Report Rai 3, Giorgio Mottola, giornalista di Report Rai 3, Giovanni Tizian del quotidiano Domani, Giovanni Culmone, Marina De Ghantuz Cubbe, Ludovico Tallarita, vincitori del Premio Morrione con l’inchiesta “L’Ordine naturale delle cose”; Alessandro di Nunzio e Diego Gandolfo, vincitori del Premio Morrione con l’inchiesta ”Fondi Rubati all’Agricoltura”, Lorenzo Pirovano, Giovanni Sacchi vincitori con l’inchiesta “Welcome to your GIG”.

L’iniziativa si inserisce nel programma “I cento giorni per la legalità e lotta alle mafie” del Comune di Foggia.

Venerdì 10 incontro aperto alla città con De Ghantuz Cubbe, Mottola e Ranucci

Durante la PRM Academy, gli organizzatori promuovono l’incontro e dibattito aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “Fare inchiesta oggi. Esperienze di giornalismo e di vita a confronto” che si terrà venerdì 10 maggio alle ore 18.30 nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana in Piazza XX Settembre a Foggia.

Le esperienze a confronto durante l’incontro di venerdì 10 maggio aperto alla cittadinanza saranno quelle di Marina De Ghantuz Cubbe, giornalista de La Repubblica e vincitrice del Premio Roberto Morrione, Giorgio Mottola, giornalista di Report Rai 3, e Sigfrido Ranucci, autore e conduttore di Report Rai 3. Conduce Alessandro di Nunzio, giornalista e vincitore del Premio Morrione. Ingresso Libero.

L’incontro si aprirà con i saluti di Giuseppe Nobiletti, Presidente della Provincia di Foggia e della Consulta provinciale per la Legalità, Raffaele Piemontese, Vicepresidente della Regione Puglia, Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia, Irene Sasso, Vicepresidente Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Giuseppe Chiappinelli, Fondazione Antiusura Buon Samaritano di Foggia, Piero Gambale, Associazione Per il Meglio della Puglia.

I promotori

La PRM ACADEMY e l’incontro di venerdì sono promossi da associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Consulta provinciale per la Legalità di Foggia, Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Consulta per la legalità della Provincia di Foggia, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Fondazione antiusura Buon Samaritano, Associazione Per il Meglio della Puglia, Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura.

Premio Roberto Morrione