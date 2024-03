I numeri sono impietosi e parlano di un fenomeno in crescita vertiginosa. A causa dell’inasprirsi della crisi politica ed economica internazionale – con il relativo aumento dell’inflazione e del tasso di interesse sul denaro e il peggioramento del debito dello Stato – il numero delle famiglie (ad oggi 5 milioni) e piccole imprese che versano in condizione di indebitamento patologico è aumentato in modo drammatico. Con la conseguenza di un ricorso sempre più frequente al prestito usuraio, porta di accesso per la criminalità organizzata nell’economia legale.

Una questione non solo, quindi, economica, finanziaria e politica, ma anche culturale e morale.

Maurizio Fiasco, consulente delle Fondazioni antiusura, e Michela Di Trani, portavoce della Consulta Nazionale Antiusura “San Giovanni Paolo II”, offrono una guida per comprendere i termini della situazione: nella prima parte si delinea una fotografia della situazione attuale con una ricostruzione delle sue radici storiche e le cause; nella seconda parte si documenta il lavoro delle trentaquattro fondazioni antiusura riunite nella Consulta Nazionale Antiusura che forniscono strumenti di accompagnamento e garanzie in favore di persone sovraindebitate.

Maurizio Fiasco e Michela Di Trani

Liberi dal debito

Cause e rimedi di un fenomeno sommerso

Edizioni Città Nuova, I prismi 2024

Pagg. 152/€ 16,90