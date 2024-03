Libera, aperte le iscrizioni dei seminari del 21 marzo a Roma

I seminari tematici di approfondimento, organizzati in collaborazione di associazioni, realtà di base, giornalisti ed esperti.

Anche quest’anno nell’ambito della Giornata della Memoria e dell’Impegno Libera promuove una rosa di seminari di approfondimento,che nel pomeriggio del 21 consentiranno ai partecipanti di condividere un’occasione formativa.

I seminari sono organizzati in collaborazione con le tante realtà sociali della rete di Libera e il programma definitivo dei relatori sarà disponibile nelle prossime settimane.

Nei prossimi giorni saranno pubblicate le sale per ciascun seminario: saranno tutte centrali e raggiungibili con i mezzi pubblici partendo dal luogo di conclusione della manifestazione (Circo Massimo)

Per informazioni ulteriori seminari.21marzo@libera.it

Elenco Seminari ore 14.30/17.00

1.Le vittime delle mafie: tra memoria e diritti mancati.

Intervengono: Marco Bouchard, ex Magistrato, Presidente Rete Dafne Italia; Vincenza Rando, Avvocata, Senatrice della Repubblica; Emiliano Cottini, area internazionale di Libera; Eva Lerouc, esponente di Hijos (Argentina).

Modera: Daniela Marcone – Referente nazionale Memoria di Libera

2.“Vincere la povertà non è un atto di carità, è un atto di giustizia”. La lotta alle mafie significa lotta per la Giustizia sociale

Intervengono: Maura Cossutta, Casa Internazionale delle Donne; Giuseppe De Marzo, Libera; Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale Unione Inquilini; don Mattia Ferrari, cappellano della Ong Mediterranea; Daniela Barbaresi, segreteria nazionale CGIL, resp. welfare; Nicola Teresi, Emmaus Italia.

Modera: Elisa Sermarini, Rete dei Numeri Pari.

3.Gioco d’azzardo, racket, usura: fenomeni sommersi, vittime strozzate

Intervengono: Marcello Cozzi, presidente della fondazione nazionale antiusura Interesse Uomo; Luigi Ferrucci, presidente Federazione Antiracket Italiana; Lino Busà, direttore SOS impresa; Maurizio Fiasco, presidente Associazione Scientifica “Alea per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio”; Simone Grillo, Banca Etica; Prefetta Maria Grazia, Nicolò Commissaria Antiracket e Usura (in attesa di conferma).

Modera: Maria Josè Fava, responsabile servizio “Linea Libera”.

4.La Scelta è donna. Accompagnare il rinnovamente: da “le ribelli” a “Libere di scegliere”

Intervengono: Nando dalla Chiesa, presidente onorario di Libera e presidente di SISMA – Società Scientifica Italiana degli studi su mafie e antimafia, autore de “Le ribelli”; Patrizia Surace, progetto “Liberi/e di Scegliere”; Paola di Nicola Travaglini, magistrata e consulente della Consulta Femminicidi.

Modera: Chiara Volpato, responsabile del Coordinamento donne delle Acli

5.Tra violenza ed impegno sociale: quello che i giovani vogliono dirci. Amuni una prova di dialogo.

Intervengono: Cira Stefanelli, Dirigente DGMC (dipartimento di giustizia minorile e di comunità); Caterina Marsala, funzionario della professionalità di servizio sociale presso USSM Genova; Barbara Pucello, referente nazionale Libera Giustizia; Salvatore Inguì funzionario della professionalità di servizio sociale presso USSM Trapani sede distaccata Marsala; Antonio D’Amore, referente Giustizia per Libera Campania; Silvio Ciappi, criminologo, presentazione di esperienze territoriali AMUNI’.

6.Cooperazione sociale di inserimento lavorativo: un bene comune prezioso per la libertà, contro tutte le mafie

Intervengono: Gianpiero Cioffredi, referente Libera Lazio; Anna Vettigli, Legacoop Sociali Lazio,; Valentina Meloni, Confcooperative-FederSolidarietà Lazio; Tito Ammirati, presidente Arcobaleno – Rete 14 Luglio; Marta Bonafoni, Presidente XIII Commissione, Consiglio regionale del Lazio.

Modera: Davide Mattiello, già componente della Commissione Parlamentare Antimafia

7.”Lotta all’ecomafia: una sfida glocale” Dalla nuova direttiva europea sui crimini ambientali al caso Roma: le filiere dell’illegalità e le risposte indispensabili. (in collaborazione con Legambiente)

Intervengono: Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente; Graziella Di Mambro, giornalista; Marco Omizzolo, sociologo; Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio; Rappresentante del Comando Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica dell’Arma dei carabinieri (da definire).

Modera: Francesco Loiacono, direttore del mensile La Nuova ecologia.

8.Raccontiamo il bene – Per un rinnovato impegno sui beni confiscati alle mafie

Intervengono: Mariarosa Turchi, Direttore Generale Beni mobili e immobili sequestrati e confiscati, ANBSC; Simone Gamberini, Presidente di Legacoop; Testimonianza di Partners Albania (in attesa di conferma); On. Erik Umberto Pretto, deputato e coordinatore del Comitato “Gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non ablatorie ed effetti delle informazioni antimafia interdittive”, organismo interno alla Commissione Antimafia; Giuliana Merola, magistrata, già Presidente del Tribunale misure di prevenzione di Milano, consulente della Commissione Antimafia; Testimonianza di ALICENOVA Società Cooperativa Sociale Onlus.

Modera: Tatiana Giannone, Libera

9.“Mafia, etica e politica. La responsabilità delle scelte” (in collaborazione con Avviso Pubblico)

Intervengono: Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico; Alberto Vannucci, Docente Università di Pisa; Chiara Colosimo, Presidente Commissione parlamentare antimafia; Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia.

Testimonianze Michela Favaro, Vicesindaca di Torino; Gianluca Vurchio, Sindaco di Cellamare.

Modera: Floriana Bulfon, giornalista de La Repubblica

10.Palcoscenico della Legalità Laboratorio teatrale a cura di CCO – Crisi come opportunità.

Adatto a student3 e cittadin3 di ogni età. Con Giulia Minoli, Daria D’Aloia, Ilaria Meli, Paolo Siani, Debora Cartisano e Vincenzo D’Amato

11.Partecipazione giovanile e impegno civile oggi

Intervengono: Patrizia Caruso, responsabile di partenariati e alleanze territoriali per ActionAid Italia; Carlo Andorlini, esperto in innovazione sociale e sistemi collaborativi; Leonardo Ferrante, Responsabile del progetto Common – Comunità monitoranti di Libera e Gruppo Abele; Agnese Zingaretti, referente scuola per la segreteria di Libera Roma.

Modera: Michele Gagliardo, Libera formazione

12.“Verità e giustizia per Ilaria Alpi e Miran Hrovatin: #NoiNonArchiviamo”

Intervengono: Padre Enzo Fortunato, Direttore della Comunicazione della Basilica di San Pietro; Giuseppe Giulietti, coordinatore Articolo 21; Mariangela Grainer, portavoce #NoiNonArchiviamoIlariaAlpi; Mara Filippi Morrione; Teresa Marchesi Della Volpe (da confermare); Alessandra Costante, Segretaria FNSI; Guido D’Ubaldo, Ordine dei Giornalisti Lazio, Daniele Macheda, Usigrai; Chiara Cazzaniga, Chi l’ha visto? (da confermare); Lucia Goracci, inviata esteri e corrispondente Rai (da confermare).

Coordina: Lorenzo Frigerio, Libera Informazione

13.“I bavagli della censura, le querele temerarie, le minacce ai giornalisti. La battaglia per la libertà di informazione nel nome dell’Art. 21 della Costituzione”

Intervengono: Vittorio Di Trapani, Presidente FNSI; Carlo Bartoli, Presidente CNOG; Giulio Vasaturo, Avvocato FNSI; Graziella Di Mambro, responsabile legalità Articolo 21; Giovanni Tizian, Domani; Marino Bisso, Rete #NOBavaglio.

Coordina: Paolo Borrometi, condirettore AGI e presidente Articolo 21

14.Legalità e mondo del lavoro. Incontro organizzato da CGIL, Cisl e UIL

* Programma in via di definizione

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

*****