Mentre le attività umanitarie di ricerca e soccorso in mare sono di anno in anno sempre più ostacolate, il vero prezzo viene pagato dalle persone che cercano protezione in Europa. Nel frattempo, la guardia costiera libica continua a compiere intercettazioni illegali e respingimenti forzati in Libia con il sostegno dell’UE e dei suoi Stati membri, in particolare Italia e Malta.

“Lo sfruttamento e la violenza su larga scala di cui sono vittime le persone in movimento in Libia sono stati ampiamente documentati e secondo le Nazioni Unite [5], potrebbero costituire “crimini contro l’umanità”. Cooperando con la Libia per favorire le intercettazioni in mare, l’Italia e l’UE si rendono complici di ulteriori abusi contro migranti, richiedenti asilo e rifugiati” [6], affermano le organizzazioni firmatarie.

Per evitare che il Mediterraneo centrale diventi un cimitero ancora più vasto, chiediamo:

– alle autorità italiane dismettere immediatamente di ostacolare le attività di ricerca e soccorso delle ONG e di proteggere i diritti fondamentali delle persone in pericolo in mare, garantendo che le navi delle ONG possano assistere le imbarcazioni in difficoltà senza restrizioni e che le persone soccorse in mare possano sbarcare nel porto sicuro più vicino possibile, come sancito dal diritto marittimo internazionale;

– alle autorità italiane ed europee di promuovere una cooperazione efficace con le navi di soccorso delle ONG e di impiegare navi di ricerca e soccorso dedicate nel Mediterraneo centrale, al fine di prevenire ulteriori perdite di vite umane in mare;

– che l’UE e i suoi Stati membri interrompano ogni sostegno materiale e finanziario alla guardia costiera libica e ai governi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.