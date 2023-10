Venezia 24 ottobre: presentazione di ‘Enigma Palermo’ presso il Consiglio Regionale del Veneto

Martedì 24 ottobre alle 12.30 nella sala Oriana Fallaci di Palazzo Ferro Fini, sarà presentato il nuovo libro di Leoluca Orlando e Constanze Reuscher “Enigma Palermo. La politica, la paura, il futuro. Storia di una città e del suo sindaco” (Rizzoli editore)

Orlando, giurista e politico, è stato per ventidue anni sindaco di Palermo in diverse tornate, a partire dalla cosiddetta ‘Primavera di Palermo’ degli anni Ottanta.

A darne notizia, il Portavoce dell’Opposizione, Arturo Lorenzoni.

“Ancora oggi i palermitani lo chiamano ‘U Sinnacu’. Nel volume, – descrive il consigliere – in un dialogo serrato con Constanze Reuscher, giornalista tedesca, Orlando ripercorre la sua storia e quella della città simbolo della lotta alla mafia e della rinascita civile, offrendo una riflessione lucida e critica dell’attuale situazione politica e delle prospettive del Sud in Europa. La prima elezione avviene nel 1985: all’epoca i giornali parlavano del capoluogo siciliano come della ‘capitale della mafia’. Poi, nella città sconvolta dagli attentati, inizia la ‘Primavera di Palermo’, di cui Orlando sarà in parte guida e senza dubbio simbolo e testimone a livello internazionale. Nel mentre cambia l’Italia, scossa da Tangentopoli e dallo stragismo mafioso, e il mondo intero con la caduta del Muro di Berlino. Comincia da quei giorni questo lungo scambio tra Reuscher e Orlando, da quella ‘Palermo come Beirut’, segnata dalle bombe e dalla paura, per arrivare alla metropoli cosmopolita di oggi, luogo di pace, di diritti e di accoglienza. La sua testimonianza è profetica – osserva Arturo Lorenzoni – il sindaco Orlando ha saputo prendere per mano la città, nonostante i molteplici tentativi di intimidazione e minacce di chi non voleva, e purtroppo osteggia ancora, questo cambiamento”, conclude Lorenzoni.

L’evento verrà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook e dal canale Youtube del Consiglio Regionale del Veneto.

