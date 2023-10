Cosenza 20 ottobre: “Da beni confiscati a beni comuni”

L’appuntamento è con Avviso Pubblico e Libera per venerdì 20 Ottobre 2023 dalle 16.00 alle 19.00, presso la Cittadella del Volontariato, Via degli Stadi, a Cosenza con l’incontro “Da beni confiscati a beni comuni. I beni confiscati alle mafie come opportunità di sviluppo culturale, sociale ed economico”.

L’evento è organizzato dal Coordinamento di Avviso Pubblico per la Calabria ed è patrocinato da CSV Cosenza (Centro Sevizi per il Volontariato) e Libera Calabria. L’iniziativa rientra nell’ambito di Cosenza Capitale Italiana del volontariato 2023.

Saluti

Gianni Romeo – Presidente CSV Cosenza

Giuseppe Di Martino – Prefettura di Cosenza

Mons. Giovanni Checchinato – Vescovo Diocesi Cosenza Bisignano

Franz Caruso – Sindaco di Cosenza

Giuseppe Borrello – Referente Libera Calabria

Giuseppe Politanò – Coordinatore regionale Avviso Pubblico

Interventi

Riccardo Cristian Falcone, Settore beni confiscati di Libera – “La filiera dei beni confiscati e l’impegno di Libera”

Umberto Ferrari, Segreteria regionale di Libera Calabria – “I beni confiscati nella provincia di Cosenza”;

Testimonianze – Esperienze di riutilizzo sociale dei beni confiscati in Calabria.

L’incontro è moderato da Franca Ferrami, Referente presidio Libera “Sergio Cosmai” Area urbana Cosenza.

“L’idea – scrivono gli organizzatori – nasce dalla volontà di stimolare e sensibilizzare un territorio come la provincia di Cosenza alla valorizzazione, rigenerazione e riqualificazione dei beni confiscati alle mafie. Il coinvolgimento di Avviso Pubblico mira stimolare la partecipazione degli Enti soci e degli altri enti locali, che hanno un ruolo fondamentale nei processi di restituzione alla collettività dei beni confiscati alle mafie.”