Caltanissetta mercoledì 11/10: “Enigma Palermo”, la presentazione del libro di Orlando e Reuscher

Sarà presentato mercoledì 11 ottobre 2023 dalle ore 18.30 al Centro Michele Abbate di Caltanissetta “Enigma Palermo. La politica, la paura, il futuro. Storia di una città e del suo sindaco” (Rizzoli, 2023), il nuovo libro di Leoluca Orlando e Costanze Reuscher.

L’evento è organizzato dalla libreria Ubik Caltanissetta.

“La storia e gli spunti che si possono scoprire in questo testo sono indispensabili per rilanciare la nostra provincia per affrontare le varie problematiche sociali presenti” ha commentato Filippo Maritato che domani, al centro Abbate, sarà presente per dialogare con l’autore. Spunti per riflettere e intervenire su mafia, caporalato, povertà e convivenza con i migranti.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

