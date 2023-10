Il Meroni per la legalità. Incontro con don Luigi Ciotti mercoledì 11/10 a Lissone (MB)

by Redazione Libera Informazione

Per i 10 anni dalla strage in mare, madre di tutte gli eccidi del Mediterraneo, non si riesce a trovare le parole. Ma non le avevamo nemmeno 10 anni fa. Erano solo grumi gelidi intorcigliati nella gola e nella pancia che diventavano lacrime solo se avevano il calore necessario a scongelarsi. Alla fine riuscirono persino […]