“Media e mafie”: dal 24 settembre al 1° ottobre la IX edizione di Raccontiamoci le mafie a Gazoldo degli Ippoliti (MN)

In cartellone 15 eventi culturali gratuiti animati da oltre 30 ospiti per rilanciare l’impegno di ciascuno e di tutti per la legalità, la giustizia e l’impegno civile.

Torna dal 24 settembre al 1° ottobre la nuova edizione di “Raccontiamoci le mafie”, la rassegna di autori, libri e arti su mafie, legalità e impegno civile ideata e organizzata dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN), in collaborazione con Avviso Pubblico, che dal 2015 promuove un percorso di formazione civile contro mafie e corruzione organizzando dibattiti, spettacoli e incontri per le scuole per affermare i valori di legalità e giustizia.

Il tema guida di questa IX edizione sarà: “Media e mafie. La comunicazione come strumento di prevenzione e contrasto.” Insieme a giornalisti, docenti universitari, studiosi, magistrati e rappresentanti delle Forze dell’Ordine ripercorreremo le tappe salienti della narrazione sulle mafie, faremo il punto su come oggi i clan facciano un uso sempre più diffuso e capillare dei mezzi digitali per favorire il loro consenso sociale e le loro attività illecite e ci interrogheremo su quale comunicazione mettere in campo per prevenire e contrastare le mafie nell’era digitale.

“L’obiettivo è come sempre quello di riflettere e discutere – afferma Nicola Leoni, Sindaco di Gazoldo degli Ippoliti e Vicepresidente di Avviso Pubblico durante la conferenza stampa di presentazione della Rassegna – in particolare quest’anno su come venga oggi raccontata la criminalità organizzata su giornali, tv, radio, siti internet e social network, quali siano i linguaggi più efficaci, quali i punti di forza e di debolezza della comunicazione e del giornalismo, in particolare quello d’inchiesta, e su cosa possiamo fare come amministratori locali e come cittadini per aumentare la consapevolezza dei rischi che quotidianamente corriamo, per stimolare l’impegno e la partecipazione civica che serve per cambiare le cose.”

Alla nona edizione della rassegna hanno già confermato la loro presenza numerosi ospiti tra i quali il Generale di Corpo D’Armata Pasquale Angelosanto, Comandante del Ros dei Carabinieri che ha arrestato il boss della mafia Matteo Messina Denaro,il Colonnello Pasquale Del Gaudio, Capo Centro Operativo della D.I.A. di Brescia, il Procuratore Europeo Delegato Pasquale Profiti, il magistrato Gianfranco Donadio Procuratore Capo di Lagonegro, Mauro Palma, Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, il Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Vittorio Di Trapani, il giornalista e politico Sandro Ruotolo e alcuni giornalisti in prima linea contro le mafie come Paolo Borrometi Condirettore Agi e Presidente Articolo21, Lirio Abbate Caporedattore e inviato di la Repubblica ed ex Direttore de L’Espresso, Giovanni Tizian, capo servizio e inviato cronaca e inchieste di Domani, Rosaria Capacchione, cronista di nera e giudiziaria, Fabrizio Feo, inviato Rai, Giorgio Mottola, della redazione di Report, Paolo Biondani, giornalista de L’Espresso, Mario Portanova, Giornalista de ilfattoquotidiano.it, Ario Gervasutti, ex direttore del Giornale di Vicenza, oggi caporedattore de Il Gazzettino.

Saranno inoltre presenti l’allenatore di atletica leggera Sandro Donati, simbolo internazionale della battaglia contro l’uso del doping e in passato allenatore di Alex Schwarzer, e gli studiosi: Isaia Sales, già docente di Storia delle Mafie all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli autore di saggi e inchieste, Enzo Ciconte, docente Collegio Santa Caterina – Università di Pavia, Marcello Ravveduto, docente di Digital Public History alle Università di Salerno e di Modena e Reggio Emilia, Alberto Vannucci, scrittore docente di Scienza Politica Università di Pisa, Riccardo Guido, già consulente della Commissione parlamentare antimafia.

Come nelle passate edizioni la rassegna punta sempre ad importanti sinergie a livello nazionale: in particolare quest’anno ospiterà l’appuntamento “Piazze Connection” dedicato alla Rete dei Festival Antimafia di cui “Raccontiamoci le mafie” fa parte insieme a importanti realtà che da Sud a Nord diffondono la cultura della legalità in Italia. La rassegna coinvolge inoltre interlocutori territoriali che si sono consolidati negli anni come l’Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova, il Comune di Suzzara, il Comune di Mantova e il Laboratorio Nexus Mantova, con cui realizza l’evento di chiusura domenica 1 ° ottobre al Cinema del Carbone, dedicato alla memoria di don Roberto Guernieri, sacerdote ostigliese, cappellano del carcere di Rebibbia. Infine la rassegna anche quest’anno offrirà l’occasione agli studenti di alcuni istituti superiori del territorio provinciale di incontrare alcuni ospiti della rassegna.

Il programma completo della rassegna sarà disponibile nei prossimi giorni sul nostro sito e su quello di www.raccontiamocilemafie.it e sulla pagina Facebook della rassegna https://www.facebook.com/raccontiamocilemafie

Tutti gli eventi che si svolgeranno presso la Villa Comunale di Gazoldo degli Ippoliti saranno in diretta streaming sul sito della rassegna, con possibilità anche di rivederli successivamente sul canale Youtube di Raccontiamoci le mafie e di Avviso Pubblico.

Per ulteriori informazioni scrivici a info@raccontiamocilemafie.it o a stampa@avvisopubblico.it

