“Ascoltando Pippo Fava” appuntamento a Catania il 15 settembre

…Questa è la semplice storia di un adolescente, il soldato tedesco Werner, di 18 anni, anzi ventiquattrore della vita di questo adolescente… la trama si volge fra il 9 e 10 luglio del 1943, quando sulle coste della Sicilia si abbatté dal cielo e dal mare la valanga di fuoco, iniziava la battaglia per la conquista dell’isola… un mondo finiva per sempre di esistere e un altro cominciava…”

“Tutte le cose accadute indietreggiarono nel tempo, e diventarono una fotografia vecchia e gialla dalla quale talvolta per un attimo si staccava un volto per venirci incontro e subito spariva come in un balletto”. Giuseppe Fava

Ascoltando Pippo Fava

La ragazza di luglio

Racconto breve di Giuseppe Fava pubblicato postumo nel 1993

Lettura scenica di David Coco

Venerdì 15 settembre 2023, ore 18.30

Complesso Le Ciminiere, sala C3

Piazzale Rocco Chinnici, Catania

Fondazione Giuseppe Fava