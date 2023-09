Venerdì 15 settembre 2023, “37e2” torna in onda su Radio Popolare. Ogni venerdì alle 10,37.

Se non è febbre, quasi. “37e2” è la trasmissione dedicata ai temi dell’invalidità e della non autosufficienza. Dalle storie di vita reale ai suggerimenti su come sopravvivere nei meandri della burocrazia.

Conducono Vittorio Agnoletto e Elena Mordiglia.

In redazione, Cora Ranci.

Continuate a seguirci, ad ascoltarci, a scriverci e a chiamarci durante la diretta.

Chi non risiede in Lombardia e in zone limitrofe può ascoltarci in diretta nel web da www.radiopopolare.it

Chi invece non potrà seguirci in diretta, potrà sempre ascoltare il podcast da 37 e 2 – Radio Popolare

Chiama in diretta: 02.33.001.001

Invia un sms: 331.6214013

Email: 37e2@radiopopolare.it