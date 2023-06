“Medaglia del Presidente della Repubblica” alla Summer School del Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha conferito la prestigiosa “Medaglia del Presidente della Repubblica” dedicata alla Summer School dell’edizione 2023/2024 del Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi.

Un riconoscimento importante, assegnato in virtù dei significativi contributi del progetto nell’ambito dell’educazione civica e della promozione di una cittadinanza europea attiva.

«L’educazione civica, trasmessa dai giovani verso altri giovani, è il punto di partenza per perseguire il sogno europeo di Antonio. Grazie al nostro Progetto Ambasciatori, ci dedichiamo con impegno a diffondere questo messaggio nelle scuole», ha dichiarato Luana Moresco, Presidente della Fondazione Antonio Megalizzi, «Ricevere questa onorificenza ci emoziona e ci rende orgogliosi. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine agli ambasciatori e alle ambasciatrici delle tre edizioni, che, con dedizione, costanza e passione, diventano motori moltiplicatori di cambiamento».

Giunto alla sua terza edizione, il Progetto Ambasciatori consiste nella selezione di 30 studenti universitari e neolaureati, che, dopo essere stati formati, si recano nelle scuole di ogni ordine e grado per parlare di Unione europea e comunicazione a bambini e ragazzi. Questo programma di educazione civica è un esempio di impegno e dedizione di giovani verso la costruzione di una società informata, consapevole e impegnata nella promozione dei valori europei.

Destinata ai 30 ambasciatori e ambasciatrici selezionati, la Summer School si terrà a Trento dal 18 al 23 luglio e vedrà la partecipazione di oltre 20 relatori, tra docenti, funzionari europei, giornalisti ed esperti nei campi degli argomenti trattati.

Durante le sei giornate, i partecipanti saranno formati sui temi legati all’Unione europea, dalla storia dell’integrazione europea al funzionamento delle istituzioni, ma anche su questioni attuali, come la crisi climatica, la migrazione e la politica estera,

attraverso lezioni e tavole rotonde.

Riceveranno poi tutti gli strumenti comunicativi per entrare nelle scuole tramite workshop e attività di comunicazione.

La “Medaglia del Presidente della Repubblica” è un segno tangibile di apprezzamento e riconoscimento per il Progetto Ambasciatori e per l’impegno dei nuovi ambasciatori e ambasciatrici pronti ad essere formati per poi incontrare gli studenti e le studentesse di tutta Italia.

La terza edizione del Progetto Ambasciatori, promossa dalla Fondazione Antonio Megalizzi in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della Commissione europea, è un’iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cariplo, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, dalla Cassa di Trento, Lavis e Mezzocorona del Credito Cooperativo Italiano, dalla Fondazione CR Firenze e dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Per maggiori informazioni: info@fondazioneantoniomegalizzi.eu

Fondazione Antonio Megalizzi

