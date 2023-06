L’affaire 7 aprile

by Redazione Libera Informazione

-

Carlo Nordio è una singolare figura di Guardasigilli. Sembra messo in quel posto delicato e difficile per stupire. E ci riesce. Spesso, purtroppo, negativamente. È successo tutte le volte (innumerevoli) che ha indossato i panni del Marchese del Grillo, nel senso che ostenta granitiche e sprezzanti certezze in materia di (pseudo) riforme della giustizia e […]