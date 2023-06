Tina Anselmi. La ragazza della repubblica

by Redazione Libera Informazione

Esperti ambientalisti mettono a nudo il progetto: illegittimi la procedura di via e l’affidamento senza gara. Il progetto non supera le criticità L’approvazione del decreto legge voluto dal governo che rilancia il progetto del 2011 del ponte ad unica campata sullo Stretto di Messina non supera le criticità di fondo sollevate dagli ambientalisti sulla insostenibilità […]