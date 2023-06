A Fjällbacka è arrivato l’autunno e una fitta nebbia grigia si rifiuta di mollare la stretta sulla costa. Anche se la maggior parte dei turisti è già andata via, in paese sono in corso i preparativi per un’importante mostra fotografica: Rolf Stenklo, noto artista dello scatto, sta per esporre le sue opere più personali, e la curiosità per cosa svelerà l’allestimento è grande.

Ma quando mancano solo due giorni all’inaugurazione, qualcuno entra nella galleria e lo uccide. Poco dopo, anche la casa del celebre scrittore Henning Bauer, candidato al premio Nobel per la letteratura in pieno blocco creativo, è sconvolta da un’aggressione brutale. Difficile non pensare che i crimini siano in qualche modo legati. Tanto più che i due uomini si conoscevano bene, essendo entrambi tra i fondatori del Blanche, un club culturale aperto a un ristretto numero di prescelti.

Luogo di potere e contatti necessari a farsi strada nel cangiante mondo delle arti, il Blanche è una tappa obbligata per chiunque sulla scena svedese voglia ottenere fama e visibilità con un romanzo, una raccolta di poesie o un’installazione.

Mentre le indagini del commissario Patrik Hedström e della sua squadra procedono a fatica, Erica è alle prese con un nuovo libro. E nelle sue ricerche su un caso di omicidio che risale al 1980, riesce a trovare un collegamento proprio con il Blanche e le persone coinvolte negli eventi che hanno di recente scosso Fjällbacka.

A riprova che l’eco delle menzogne risuona sempre a lungo.

Camilla Läckberg

Il figlio sbagliato

Marsilio Editori, Farfalle 2023

Pagg. 448/€ 22,00

***

I delitti di Fjällbacka

Ambientazione: Fjällbacka e la costa occidentale della Svezia

Personaggi principali: La scrittrice Erica Falck e il poliziotto Patrik Hedström

In tv: La serie Omicidi tra i fiordi, in onda su laeffe

Erica Falck è una scrittrice di biografie e reportage su fatti di sangue realmente accaduti; donna intuitiva e istintiva, ama mangiare e cucinare. È la moglie del poliziotto Patrik Hedström e si rivela decisiva nel risolvere i casi che lui deve affrontare.