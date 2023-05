“Cupe Vampe”, due giorni a Pavia per parlare di censure e diritti negati

“Là dove si bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli uomini”.

Il 10 maggio 1933, davanti all’università di Berlino, durante il periodo della dittatura nazista, avvenne il primo dei Bücherverbrennungen, “roghi di libri”, con il quale furono bruciati i testi in cui gli autori comunicavano idee democratiche e contrarie allo spirito tedesco. Successiva azione fu la messa al bando della cosiddetta “Arte Degenerata”, ossia di tutte quelle forme espressive non allineate ai precetti della dittatura hitleriana.

A distanza di 90 anni, a Pavia, una serie di momenti culturali, inseriti nell’antologia di eventi “Cupe Vampe: Saperi vietati, Diritti negati” e promossi nell’ambito del Festival dei Diritti Umani di Milano, rievoca quel periodo barbaro e oscurantista che precluse sotto varie forme la libertà di opinione ed espressione, di cui i libri, l’arte, la storia e la cultura, in generale, rappresentano gli alfieri creativi. Fenomeni che continuano nel tempo, sino ai giorni nostri, con modalità magari diverse e in evoluzione, ma non meno pericolose e da contrastare.

Le iniziative della tappa pavese avranno luogo presso il Cinema Politeama e tre Collegi universitari di merito: Cairoli, Ghislieri e Santa Caterina, rappresentando un momento di condivisione e messa in rete di saperi e stimoli alla riflessione.

Calendario degli eventi

Venerdì 12 maggio

ore 17:30 al Cinema Politeama – ingresso gratuito

FILM | “Umberto Eco. La biblioteca del mondo”.

Segue approfondimento con: Danilo De Biasio (direttore della Fondazione Diritti Umani ETS) e Davide Ferrario (regista del film).

>> Gli spettatori sono invitati a portare un libro che vorrebbero salvare dai roghi e che verrà successivamente donato alla Biblioteca della Casa Circondariale Torre del Gallo di Pavia.

Sabato 13 maggio

ore 10:00 Collegio universitario Fratelli Cairoli

Visita guidata alla Collezione d’Arte contemporanea

Oltre 500 opere accumulate durante più di mezzo secolo di attività espositiva. La visita proporrà un percorso concentrato sulle espressioni visuali maggiormente legate ai temi della denuncia politica e della riflessione critica.

A cura di Gabriele Albanesi, Giosuè Allegrini e Cristina Fraccaro.

Prenotazione obbligatoria a segreteria_cairoli@edisu.pv.it

ore 11:00 al Collegio Santa Caterina da Siena

TALK | Porci con le ali e oltre: tra censura e libertà la storia letteraria di Lidia Ravera

Un appuntamento con i libri censurati nell’Italia degli anni settanta. In dialogo con Roberto Cicala, Lidia Ravera ripercorrerà la sua storia di scrittrice, dal trasgressivo Porci con le ali. Diario sessuo-politico di due adolescenti del 1976, in una nuova edizione Bompiani, all’ultimo Age Pride per Einaudi. Interverranno anche gli studenti del Master in Editoria, organizzato dal Collegio Santa Caterina con l’Università di Pavia.

Per l’occasione è ristampato anche Inchiostro proibito (Edizioni Santa Caterina) che, ripercorrendo i casi di censura più noti da Cremuzio Cordo a Salman Rushdie, contiene un saggio proprio sul caso editoriale d’esordio della scrittrice torinese.

ore 15:00, al Collegio Ghislieri – Aula Goldoniana

TALK | Al rogo: censure e distruzioni di libri dall’antichità a Hitler

Aprirà il pomeriggio Sara Cappellato, alunna del Ghislieri che sta concentrando i suoi studi sul tema dei roghi di libri nel mondo antico. A seguire, Lucio Biasiori (Università di Padova) proporrà delle riflessioni a partire dal tema delle eresie e della censura fra Trecento e Quattrocento; Anna Ferrando (Università di Pavia) si concentrerà successivamente sulle censure nell’Italia fascista. Infine, Gabriele D’Ottavio (Università di Trento) discuterà di questioni relative alla libertà di espressione dopo la Repubblica di Weimar.

ore 18.00, Collegio Cairoli – Aula Magna

TALK | L’arte sotto assedio: dal Novecento ai giorni nostri

Una conversazione sugli attacchi all’arte e sulla manipolazione della cultura, con un particolare focus al Novecento e al Contemporaneo. Parteciperanno a questo momento di dialogo gli artisti Ruggero Maggi e Nasim Zamanzadeh, introdotti dal Rettore Andrea Zatti e accompagnati dagli interventi di Alessandra Angelini, artista e già docente all’Accademia di Belle Arti di Brera, e Giosuè Allegrini, critico d’arte e Coordinatore del Settore storico e artistico del Collegio Cairoli. Saranno esposti, contestualmente all’incontro, libri d’artista di Fabio Mauri, Nasim Zamanzadeh e Ruggero Maggi.