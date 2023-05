“Il giornalismo non è un crimine”, il 3 maggio staffetta per la libertà di stampa con Fnsi e Articolo 21

“Il giornalismo non è un crimine” è lo slogan che con lo striscione creato da Alekos Prete e domani, 3 maggio, sarà il filo conduttore della staffetta virtuale ma anche fisica tra varie città italiane per sottolineare il valore (e la necessità) della libertà di stampa.

Ne ha parlato, poco fa alla riunione settimanale di Articolo 21, il Presidente della Fnsi, Vittorio Di Trapani, facendo un focus sulle iniziative organizzate insieme ad Articolo 21.

A Venezia l’associazione stampa del veneto con l’Ordine del Veneto verrà esposto lo striscione “Il giornalismo non è un crimine” e lo slogan #freeassange che, insieme, accompagneranno la campagna di comunicazione oltre alle manifestazioni in presenza. Sempre a Venezia verranno ricordati i giornalisti in carcere, dei quali verrà chiesta la liberazione.

A Napoli convegno e corso di formazione con gli studenti del liceo Genovesi e la partecipazione, tra gli altri, del presidente di Articolo 21 Paolo Borrometi; iniziativa organizzata in collaborazione con Amnesty International.

A Latina presidio in largo Impastato e la partecipazione di una delegazione di Controcorrente Lazio, del presidio di Articolo 21 di Latina e un intervento di Marco Omizzolo.

A Firenze l’Assostampa Toscana dedicherà la giornata oltre che alla libertà di stampa anche alla lotta dei lavoratori della Gkn e saranno insieme alla stessa manifestazione.

A Milano nell’ambito del Festival dei diritti umani incontro di formazione con l’Associazione stampa lombarda sui bavagli di ieri e di oggi con la partecipazione di Giuseppe Giulietti, coordinatore dei presidi di Articolo 21, ed Elisa Marincola, portavoce di Articolo 21.

A Gualdo Tadino l’iniziativa “Il giornalismo non è un crimine” si terrà alle 12.30 presso la sala consiliare del Municipio Piazza Martiri.

A Conselice convegno su “Libertà di stampa, mai abbassare la guardia”, iniziativa nazionale promossa dalla Fnsi per il secondo anno consecutivo. L’appuntamento è alle 10.30 nella sala del Consiglio comunale. Ci saranno Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi; Domenico Affinito (segretario aggiunto vicario della Fnsi), Matteo Naccari (segretario aggiunto Fnsi) e altri componenti di giunta esecutiva, fra cui Paola Fichera e Ezio Cerasi; la sindaca Paola Pula; Paolo Berizzi, presidente dell’Osservatorio sulla libertà di stampa istituito a Conselice nel 2021; le giornaliste e i giornalisti Mara Pedrabissi, Paolo Maria Amadasi, Silvestro Ramunno, Chiara Bissi, Paolo Bonacini, Giovanni Tizian.

*****