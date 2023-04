Corsico (MI) 15 aprile, inaugurazione dello “Sportello solidale antimafia Davide Saluzzo”

Verrà inaugurato sabato 15 aprile a Corsico, in provincia di Milano, lo “Sportello solidale antimafia Davide Saluzzo”, aperto nei locali di via Sant’Adele 2 che furono confiscati alla criminalità organizzata e che la scorsa estate sono stati riqualificati dai volontari dei campi “Scegli da che parte stare”.

Alla cerimonia – che si terrà a partire dalle ore 10.30 al Centro sociale Falcone, in via Falcone 5 – interverranno il vice Prefetto di Milano Cristiana Cirelli, il Sindaco di Corsico Stefano Martino Ventura, la dirigente dell’ANBSC – Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Simona Ronchi, il presidente di “Una casa anche per te” don Massimo Mapelli, il Presidente di “SOS impresa” Luigi Cuomo, la referente per la Lombardia di “SOS impresa” Maria Grazia Trotti e il Presidente della Commissione antimafia di Corsico Gianluca Vitali.

L’iniziativa è promossa dai Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio nell’ambito del Piano di zona.

Comune Corsico