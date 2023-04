Napoli, venerdì 14/4: inaugurazione del murale “Jorit per Mario Paciolla”

Dopo un confronto con gli studenti, sarà inaugurato domani – venerdì 14 aprile – alle ore 10.30, l’imponente murales, realizzato dallo street artist internazionale Jorit, in onore di Mario Paciolla, su una facciata del liceo Elio Vittorini di Napoli nel quartiere Rione Alto, in Via Domenico Fontana; un luogo simbolico perché frequentato dal cooperante dell’Onu, trovato senza vita il 15 luglio 2020, nella sua casa in Colombia per cause ancora tutte da accertare.

La manifestazione, fortemente voluta dalla famiglia Paciolla ed dal collettivo Giustizia per Mario Paciolla, si inserisce nella campagna di sensibilizzazione #Noinonarchiviamo, messa in atto per fermare la richiesta di archiviazione della Procura di Roma sul caso.

All’iniziativa parteciperanno i genitori di Mario, Anna Motta e Pino Paciolla, i rappresentanti del collettivo, Giustizia per Mario Paciolla, Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo21 e già presidente della FNSI, Claudio Silvestri, Presidente del SUGC e Désirée Klain, portavoce di Articolo21 Campania.

Mario Paciolla, trovato morto a soli 33 anni, era un napoletano che faceva onore all’Italia. Laureato con il massimo dei voti in “Lingue e culture comparate” , ha poi conseguito la Magistrale in “Relazione e Istituzioni dell’Asia e dell’Africa” all’ Istituto Orientale di Napoli; nel 2018 viene chiamato dall’ONU a cooperare in Colombia… “Mario – appunto – che costruiva la Pace”, così come lo ha disegnato Mauro Biani. Mario Poeta, che attraverso i suoi scritti voleva dare serenità, ma anche consapevolezza.

Come quando diventava un giornalista che verificava le sue fonti e si firmava Astolfo Bergman, rispettando la cautela che caratterizza il mondo della cooperazione internazionale e le norme che regolano l’operato dei suoi lavoratori. La “discrezione” era uno dei cardini del suo modo di lavorare. Paciolla, cittadino del mondo, che cerca la sua terra in luoghi lontani, distante da stereotipi e sensazionalismi. Fossero sapori, insegne, suoni, di chi riesce a vedere oltre le apparenze e guarda con l’anima. Mario l’amico, ricordato ogni giorno dall’instancabile collettivo.

#VeritàeGiustiziaperMarioPaciolla