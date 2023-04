“La Trappola dell’Azzardo”: il 13 aprile a Napoli la quarta tappa del progetto di Avviso Pubblico e BPER Banca

Si svolgerà a Napoli, Giovedì 13 aprile, la quarta tappa de “La Trappola dell’Azzardo”, un progetto ideato da BPER Banca e Avviso Pubblico, al fine di prevenire il gioco d’azzardo patologico, un fenomeno in continua espansione ed evoluzione, sempre più diffuso tra le giovani generazioni.

Quella di Napoli – dopo Roma, Torino e Genova – è la quarta di cinque tappe del progetto, che si concluderà il 9 maggio a Palermo, che prevede incontri gratuiti rivolti sia a studenti e personale scolastico, con focus dedicati su come arginare il fenomeno del gioco d’azzardo tra i minori, sia a tutta la cittadinanza, in questa tappa in particolar modo al mondo universitario, con l’obiettivo di dare ancora più consapevolezza dei danni all’economia provocati dal gioco d’azzardo, soprattutto a causa del riciclaggio di denaro sporco e del rischio legato a fenomeni di usura.

La giornata del 13 aprile prevede due momenti formativi.

Il primo incontro dedicato agli studenti e alle studentesse si svolgerà, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso il Liceo Eleonora Pimentel Fonseca, in via Benedetto Croce 2, con Giovanni Endrizzi, già senatore e coordinatore del IV Comitato su mafie e azzardo e Giulia Migneco, Responsabile comunicazione Avviso Pubblico e co-autrice de “La pandemia da azzardo. Rischi, pericoli e proposte di riforma”.

Nel pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, si svolgerà il convegno sul tema “Interessi mafiosi e gioco d’azzardo: su chi puntiamo?”, ospitato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II°, presso l’Aula Altiero Spinelli, in Via L. Rodinò, 22.

All’incontro, organizzato in collaborazione con il Master interateneo di II° livello APC e il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II° di Napoli, dopo i saluti istituzionali di Vittorio Amato, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, di Renato Natale, Vicepresidente di Avviso Pubblico, di Giovanni De Petrillo, Direttore Sede di Napoli di BPER Banca e di Antonio De Iesu, Assessore alle Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli, interverranno:

Michele Mosca, Professore di Politica Economica Università degli Studi di Napoli Federico II°;

Giovanni Endrizzi, già senatore e coordinatore del IV Comitato su mafie e azzardo;

Tommaso Luigi Solazzo, Colonnello della Guardia di Finanza;

Giovanni Tizian, giornalista, inviato cronaca e inchieste del quotidiano Domani.

Modera l’incontro Francesco Donnici, giornalista e tutor del Master APC.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di Avviso Pubblico e BPER Banca e sul canale YouTube di Avviso Pubblico.

