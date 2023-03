Renata Fonte, 39 anni dopo. I tre momenti di memoria nella sua Nardò (LE)

by Redazione Libera Informazione

-

Mentre il coro degli applausi e delle celebrazioni postume è compatto nel celebrare l’uomo e il giornalista Gianni Minà, mi piacerebbe alzare il dito per far notare ai notabili della politica, dell’informazione e dei palazzi vari che quell’uomo che ha reinventato il modo di fare giornalismo in televisione è morto in esilio. Condannato dai Consigli di […]