Con Trenord il 21 marzo a Milano alla XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno

Con Trenord alla XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzata da Libera martedì 21 marzo a Milano: l’azienda ferroviaria lombarda ha collaborato nell’organizzazione degli spostamenti di comitive scolastiche e gruppi verso la manifestazione.

Sono 46 i gruppi di studenti che raggiungeranno in treno il capoluogo lombardo, dalle diverse province lombarde e da stazioni fuori Regione: un totale di oltre 3.100 persone, che viaggeranno su corse previste da orario e su due treni straordinari, effettuati per l’occasione.

Oltre 740 viaggiatori giungeranno in treno da stazioni in provincia di Cremona; più di 530 dalla provincia di Varese; 520 sia dalla zona di Lecco che da quella di Sondrio. E 120 viaggiatori arriveranno in treno dal Piemonte, partendo da Novara.

Per i gruppi Trenord prevede uno sconto del 50% su ogni biglietto per viaggiatori di età compresa fra i 4 e i 13 anni; dai 14 anni in su, lo sconto è del 20%. Per le comitive scolastiche composte da ragazzi under 14 è previsto un biglietto gratuito ogni dieci partecipanti.

Come andare in treno alla manifestazione

Martedì 21 marzo si terrà un corteo: il ritrovo è alle ore 8.30 a Porta Venezia; il percorso si concluderà dopo le ore 12 in Piazza Duomo.

Porta Venezia si può raggiungere direttamente in treno con le linee S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo, S5 Varese-Milano Passante-Treviglio, S6 Novara-Milano Passante-Pioltello, S13 Milano Bovisa-Pavia, che fermano nella stazione.

In alternativa, il punto di avvio del corteo si può raggiungere:

da Milano Bovisa, raggiunta dalle linee Milano Cadorna-Saronno-Novara, Milano Cadorna-Saronno-Como Lago, Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago, S3 Milano Cadorna-Saronno, S4 Camnago-Milano Cadorna e il collegamento Malpensa Express

con un treno delle linee S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo, S13 Milano Bovisa-Pavia, che effettuano fermata a Porta Venezia

da Milano Cadorna, raggiunta dalle linee Milano Cadorna-Saronno-Novara, Milano Cadorna-Saronno-Como Lago, Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago, Milano-Seveso-Asso, S3 Milano Cadorna-Saronno, S4 Camnago-Milano Cadorna e il collegamento Malpensa Express Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto

prendendo la linea M1 in direzione Sesto 1° Maggio, che ferma a Porta Venezia

da Milano Centrale, raggiunta dalle linee Milano-Lodi-Cremona-Mantova, Milano-Pavia-Alessandria, Milano-Brescia-Verona, Milano-Pioltello-Bergamo, Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, Milano-Domodossola e dal collegamento Malpensa Express Milano Centrale-Malpensa Aeroporto

a piedi in circa 15/20 minuti, passando per Via Vittor Pisani, Piazza Repubblica, Bastioni di Porta Venezia

prendendo la linea M2 in direzione Gessate/Cologno, che ferma a Loreto. Da lì, si può raggiungere Porta Venezia a piedi in 10/15 minuti camminando lungo Corso Buenos Aires

da Milano Porta Garibaldi Superficie, raggiunta dalle linee Milano-Varese-Porto Ceresio, Milano-Luino-Gallarate, Milano-Arona-Domodossola, Milano-Carnate-Bergamo, Milano Porta Garibaldi-Pioltello-Bergamo, S7 Milano-Molteno-Lecco, S8 Milano-Carnate-Lecco, S9 Saronno-Seregno-Albairate, S11 Rho-Milano-Como-Chiasso e dal collegamento Malpensa Express Milano Centrale-Malpensa Aeroporto

con un treno delle linee del Passante ferroviario, che partono da Milano Porta Garibaldi Sotterranea ed effettuano fermata a Porta Venezia: S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo, S5 Varese-Milano Passante-Treviglio, S6 Novara-Milano Passante-Pioltello, S13 Milano Bovisa-Pavia

a piedi in circa 15/20 minuti, passando per Piazza Gae Aulenti, Promenade Varesine, via Cartesio, piazza della Repubblica, Bastioni di Porta Venezia

prendendo la linea M2 in direzione Gessate/Cologno, che ferma a Loreto. Da lì, si può raggiungere Porta Venezia a piedi in 10/15 minuti camminando lungo Corso Buenos Aires

da Milano Rogoredo, dove arrivano le linee Milano-Pavia-Alessandria, Milano-Pavia-Stradella, Milano-Cremona-Mantova, Milano-Lodi-Piacenza

con un treno delle linee S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo, S13 Milano Bovisa-Pavia, che fermano a Porta Venezia

dall’Aeroporto di Linate prendendo la linea M4 fino a Dateo, poi un treno delle linee S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo, S5 Varese-Milano Passante-Treviglio, S6 Novara-Milano Passante-Pioltello, S13 Milano Bovisa-Pavia, che fermano a Porta Venezia

dall’Aeroporto di Malpensa con un treno Malpensa Express fino a Milano Bovisa, Milano Porta Garibaldi, Milano Centrale o Milano Cadorna

È possibile organizzare i propri spostamenti cercando il treno più adatto alle proprie esigenze sul sito o sull’App Trenord.

Come tornare in treno dalla manifestazione

La fermata Duomo della linea M1 sarà chiusa per l’intera durata della manifestazione.

Da Piazza Duomo si potranno raggiungere a piedi:

le fermate delle linee metropolitane M1 (Cordusio o San Babila) e M3 (Missori o Montenapoleone)

la stazione di Milano Cadorna

I biglietti per il viaggio

I biglietti per viaggiare in treno e per muoversi sui mezzi urbani di Milano si possono acquistare sui canali digitali di Trenord – sito web e App – oltre che nelle biglietterie, presso le emettitrici self-service e i punti vendita autorizzati (bar, tabaccherie). La mappa dei punti vendita è disponibile qui.

Per viaggiare sui mezzi pubblici nella Città metropolitana di Milano e nelle Province di Milano e Monza Brianza occorre acquistare i biglietti del Sistema Tariffario Integrato STIBM. In quest’area, i ragazzi sotto i 14 anni viaggiano gratis.

Fuori dall’area STIBM, i ragazzi di età compresa fra i 4 e i 13 anni possono usufruire di uno sconto del 50% sul costo del biglietto.

