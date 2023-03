La crudeltà della guerra è il fallimento della politica e dell’umanità. Ma insieme a questa dolorosa constatazione dobbiamo al contempo interrogarci, con altrettanto allarme e determinazione, sui cambiamenti climatici, la fame, la povertà, le diseguaglianze e le discriminazioni che generano conflitti o ne sono la conseguenza. Non solo dunque prendere in esame il conflitto bellico a seguito dell’invasione della Federazione russa in Ucraina.

Si tratta piuttosto di approfondire – con gli occhi, con il cuore e con le ragioni del pacifismo – un momento di profonda crisi internazionale con effetti drammatici sulla vita (e il futuro) di milioni di persone.

Politica, dialogo, fiducia, solidarietà, giustizia sociale, multipolarismo e interdipendenza: valori ancora da tenere fermi e anzi coltivare di fronte alla logica della supremazia delle armi, alla crisi delle democrazie (di pari passo a quella della globalizzazione) e agli egoismi nazionalistici che finiscono per evidenziare la crisi profonda tanto del vecchio modello di produzione e di consumo quanto dei consessi internazionali (nessuno escluso) non più in grado di garantire equilibri e relazioni positive tra gli Stati.

Susanna Camusso

con Altero Frigerio e Roberta Lisi

Facciamo pace

Una guerra, tante guerre

Considerazioni per un mondo più giusto

Prefazione di Giulio Macron

In appendice Liberi insieme dalla guerra

Lettera dal Cardinale Matteo Zuppi a chi manifesta per la pace

Associazione Strisciarossa, 2023

Pagg. 136/€ 15,00