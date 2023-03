Università Bocconi, Milano 9 marzo: “Fare memoria viva per combattere le mafie”

Milano, Università Bocconi

Giovedì 9 marzo 2023, ore 17.00-19.00

Aula 2, via Sarfatti 25

“Fare memoria viva per combattere le mafie”

Introducono

Donato Masciandaro, Università Bocconi

Michele Polo, Università Bocconi

Intervengono

Umberto Ambrosoli, avvocato e saggista, figlio di Giorgio Ambrosoli

Margherita Asta, figlia di Barbara Rizzo e sorella di Giuseppe e Salvatore Asta

Maurizio De Lucia, magistrato

Discussants

Eleonora Montani, Università Bocconi

Clara Titone, presidio universitario Libera

Valentina Giacomelli e Aurora Zamagni, Bocconi Students Against Organized Crime

Organizzato da Dipartimento di Economia Ettore Bocconi

In collaborazione con

Baffi Carefin

Centre for Applied Research on International Markets, Banking, Finance and Regulation

Bocconi Students Against Organized Crime

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Per informazioni: tel. 025836.5304