Belluno 13 febbraio, seconda tappa de “La Staffetta delle Alpi”

“La Staffetta delle Alpi per Olimpiadi invernali trasparenti, rispettose, responsabili”. Verso le Olimpiadi Milano – Cortina 2026.

Iniziativa di Libera che tocca Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia. La seconda tappa a Belluno il prossimo 13 febbraio.

“LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS”, in collaborazione con Cipra Italia, Italia Nostra, Legambiente, Mountain Wilderness e WWF, organizza una manifestazione itinerante strutturata in eventi pubblici che avranno luogo nelle principali città e località protagoniste delle prossime Olimpiadi invernali del 2026.

Con il susseguirsi di questi momenti di riflessione, che toccheranno il Veneto, il Trentino Alto Adige e la Lombardia, s’intende manifestare, in una ideale staffetta, la richiesta che le prossime Olimpiadi siano rispettose dell’ambiente, delle comunità, scevre da speculazioni economiche e da infiltrazioni mafiose.

Tale percorso avrà inizio a Verona in data 7 febbraio 2023 per concludersi a Milano il 21 marzo 2023 in occasione della manifestazione nazionale della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

LIBERA, CIPRA Italia, Italia Nostra, Legambiente, Mountain Wilderness, WWF

La staffetta delle Alpi – Seconda tappa

Belluno

Sala Elise Dal Pont “Bianchi”,

Lunedì 13 febbraio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00

“L’importanza della trasparenza nell’azione della Pubblica Amministrazione e i processi corruttivi come porta di accesso alle infiltrazioni mafiose”.

Relatori:

Alberto Vannucci, professore ordinario di Scienza politica presso l’Università di Pisa. Dal 2010 dirige il Master interuniversitario in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione. Ufficio di Presidenza Nazionale di Libera.

Luigi Casanova, autore del libro “Ombre sulla neve, per il rispetto della montagna contro cemento, speculazioni e sprechi” (Ed. Altreconomia)

Introduce e modera Diego Cason – Sociologo