In uscita oggi martedì 7 febbraio, simbolicamente nella giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, il nuovo libro di Christian Bartolomeo, “Passi a perdere”: un romanzo per ragazzi duro in cui il bullismo viene raccontato dalla voce non delle “vittime” ma dei giovani “carnefici”, oggi diventati adulti pentiti.

Come scrive nella prefazione al testo il prof. Francesco Pira, “l’autore, Christian Bartolomeo – già vincitore con “Le Quindici” del Premio Giara d’Argento RAI del Premio Alessio Di Giovanni e del Premio Kaos e Finalista RTL102.5 – Mursia Romanzo Italiano con “Malagloria” – attraverso la sua narrazione punta a scuotere le coscienze e ad accarezzare i cuori dei suoi lettori affrontando uno dei problemi più gravi del nostro tempo: il bullismo. Nel prologo, il protagonista della storia mette in guardia i lettori: “Da picciliddro ero un bullo, uno spregevole vigliacco. Adesso sono un padre. Come potrei non aver paura?”

Nell’incipit del romanzo Totò e Aristotele si rincontrano dopo circa trent’anni, e si ritrovano a fare i conti con il loro passato e la sofferenza inflitta a ragazzi che oggi potrebbero essere i loro figli.

Non si vedono da quando hanno raggiunto la maggiore età e preso ognuno la propria strada, sperando di cancellare più di un’ombra del passato che hanno condiviso. Facevano parte, insieme a Roberto – quello colto e ben vestito, insospettabile – di un gruppetto di ragazzini che, negli anni ’80, tra una partita di calcio e una corsa in bicicletta, provava a sopravvivere come meglio poteva all’aridità della vita di paese, alla povertà educativa e alla difficoltà di intravedere il proprio futuro oltre la penombra del presente. Adesso Totò e Aristotele sono entrambi padri, costretti a fare i conti con gli errori che hanno sconvolto la loro vita e quella del piccolo Domenico, arrivando a rinnegare la loro stessa adolescenza e a temere per i propri figli.

In uno spaccato sociale attualissimo, in cui la Sicilia risulta molto più che il mero “contenitore” dell’intera vicenda, l’autore affronta senza paure alcuni temi vicini ai giovani e a coloro che se ne prendono cura, dentro e fuori le mura di casa, offrendo infine al lettore un interrogativo che apre ampie riflessioni: si può sfuggire alla verità?

Christian Bartolomeo

Passi a perdere

Navarra Editore, 2023