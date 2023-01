“Diritti della terra/diritto alla terra”, appuntamento con Casacomune il 10 e 11 febbraio

Casacomune presenta

“Diritti della terra/diritto alla terra”

10-11 febbraio 2023

Fabbrica delle E, corso Trapani 91/b, Torino

Corso online e in presenza

Corso sui diritti dell’ambiente (nelle costituzioni e non), sui diritti delle persone (alla salute, a emigrare, a vedere risarciti alle vittime i danni ambientali causati da terzi per inquinamento, sfruttamento di risorse, ecc) e sul benessere degli animali.

Un corso che nasce per contribuire a colmare la lacuna costituzionale in materia di Diritto Ambientale e vuole essere l’inizio di un percorso che vede nelle modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione sulla tutela ambientale, un punto di partenza e non un punto di arrivo!

Destinatari: studenti di diritto, giuristi, avvocati, giornalisti, architetti, geometri e ingegneri, attivisti ambientalisti e appartenenti ad associazioni ed enti che lavorano nel mondo del sociale, ONG, politici, amministratori e amministrativi di enti locali.

Crediti: L’intera formazione in presenza è stata accreditata dall’Ordine degli avvocati di Torino (3 crediti).

Pranzo 10/02/2023: pranzo vegetariano preparato dai nostri volontari, con prodotti freschi e di recupero, a fronte di un contributo minimo. Prenotazione obbligatoria (al momento dell’iscrizione).

Iscriviti al corso

Scarica il programma

Informazioni

Costi corso in presenza e online: il corso è suddiviso in tre moduli.

I costi del corso sono: 20 euro a singolo modulo.

Adulti: il costo del corso (tutti i moduli): 50 euro.

Studenti: Il costo del corso (tutti i moduli): 30 euro.

In omaggio per gli studenti che partecipano al corso in presenza, il primo numero della collana I NIDI di Casacomune “Dalla transizione alla conversione ecologica” di Luigi Ciotti e Mirta Da Pra Pocchiesa.

Chi desidera la fattura della quota del corso deve chiederla al momento dell’iscrizione inserendo i dati esatti dell’intestazione (nome, cognome, indirizzo completo, codice fiscale, partita iva, ecc.).

Per gli insegnanti: Casacomune – aps, in collaborazione con l’Associazione Gruppo Abele Onlus, ente accreditato per la formazione presso il MIUR, offre la possibilità agli insegnanti di coprire i costi della quota del corso usando il Bonus di 500 Euro introdotto dalla legge 107/2015 “Buona scuola”.

Pernottamento

Il pernottamento è escluso dalla quota di iscrizione al corso. Il pernottamento è possibile prenotarlo presso l’Oasi di Cavoretto Torino (tel. 011 6612300 dalle 09.00 alle 17.00; email: oasicavoretto@gruppoabele.org) (posti limitati). Tariffe agevolate per i “Corsi Casacomune”.

Casacomune