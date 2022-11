No al processo a Julian Assange, Articolo 21 raccoglie le firme per l’appello agli Usa

Il processo contro Julian Assange rischia di creare “un precedente pericoloso” che “minaccia la libertà di informare e rischia di ridurre la portata del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti”, è l’appello di New York Times, Guardian, Le Monde, El Pais e Der Spiegel in favore del fondatore di WikiLeaks.

Le stesse testate dodici anni fa, il 28 novembre 2010, si unirono per pubblicare una serie di rivelazioni scioccanti, grazie al sito di Assange, notizie poi riprese dai media del mondo intero, quindi sottolineano: “Pubblicare non è un reato”.

Ora, con una lettera pubblica, chiedono agli Usa di non processare il fondatore di Wikileaks, che è detenuto nel Regno Unito. Articolo 21 ha aderito alla campagna e raccoglie le firme a sostegno dell’appello. Le riportiamo a seguire.

Barbara Scaramucci

Paolo Borrometi

Elisa Marincola

Vincenzo Vita

Giuseppe Giulietti

Stefano Corradino

Graziella Di Mambro

Antonella Napoli

Enzo Nucci

Carlo Bartoli

Ottavio Olita

Alekos Prete

Silvio Giulietti

Mimma Calligaris

Laura Viggiano

Mara Filippi Morrione

Nicole Corritore

Renato Parascandalo

Claudio Silvestr

Iside Castagnola

Alessandra Tarquini

Angelo Giacobelli

Arturo Di Corinto

Asmae Dachan

Associazione Bielorussi In Italia Supolka

Carlo Muscatello

Caterina Bruno

Cristiana Mastronicola

Danilo De Biasio

Danilo Sinibaldi

Anna Del Freo

Désirée Klain

Fabiana Martini

Fabiana Pacella

Fatou Diako

Francesco Cavalli

Giampiero Bellardi

Gian Mario Gillio

Juana San Emeterio

Lorenzo Basso

Macheda Daniele

Mariangela Grainer

Michele Cervo

Monica Andolfatto

Natale Roberto

Nicola Chiarini

Rocco Cerone

Roberto Pacilio

Roberto Reale

Roberto Rinaldi

Tiziana Ciavardini

Valerio Cataldi

Cristina Perozzi

Elisabetta Cosci

Loris Mazzetti

Marina de Ghantuz Cubbe

Mattia Motta

Riccardo Cristiano

Roberto Secci

Tiziana Ferrario

Laura Nota

Lorenzo Frigerio

Libera Informazione

……

"It is time for the US government to end its prosecution of Julian Assange for publishing secrets. Publishing is not a crime" | Editors and publishers of @guardian @nytimes @el_pais @derspiegel @lemondefr #FreeAssangeNOW pic.twitter.com/KLFsraBjOs — WikiLeaks (@wikileaks) November 29, 2022

An open letter from editors and publishers: Publishing is not a Crime – The US government should end its prosecution of Julian Assange for publishing secrets#FreeAssangeNOW #DropTheCharges https://t.co/ZXTSM1lPio — Don't Extradite Assange – #FreeAssange (@DEAcampaign) November 30, 2022