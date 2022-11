Non solo “anni di piombo”, corso di formazione per insegnanti dell’Archivio Flamigni

«È bene che i giovani possano costruire il futuro dell’Italia valendosi della memoria e della conoscenza del passato onde evitare le tragedie causate dal fascismo, dalla guerra e dal terrorismo. La memoria storica può costituire un patrimonio di sapienza e di forza per i giovani che intendono operare e lottare per un futuro in cui sia possibile conquistare pace e lavoro nello sviluppo della democrazia».

Sergio Flamigni

Avvio Corso di formazione insegnanti

L’Archivio Flamigni, in collaborazione con la Regione Lazio e l’Università di Roma Tre offre agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado il corso di formazione gratuito Non solo “anni di piombo”

L’Italia degli anni Settanta, la politica, le riforme, i terrorismi.

Aggiornamento base dati

Siamo online con un nuovo inventario, quello del fondo di Piera Amendola, responsabile dell’archivio della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Loggia massonica P2.

Sono stati aggiornati anche il fondo Aldo Moro, che si arricchisce con la corrispondenza autografa dello statista (1975 – 1978) e il fondo di Sergio Flamigni, con l’ordinamento delle serie Servizi segreti e P2 e massoneria.

Abbiamo inoltre reso disponibili per la consultazione online nuovi documenti del fondo Sergio Flamigni e nel fondo Sentenze.

La Rete degli archivi per non dimenticare è stata promossa nel 2005 dal Centro documentazione Archivio Flamigni.

Il 9 maggio 2011 è stato inaugurato dal Presidente della Repubblica il portale tematico realizzato in collaborazione con la Direzione Generale per gli Archivi.

A oggi comprende più di sessanta archivi, soprintendenze archivistiche, centri di documentazione e associazioni, che lavorano per conservare e rendere accessibili le fonti documentarie sui temi legati al terrorismo, lo stragismo, la violenza politica e la criminalità organizzata. Le associazioni e i centri di documentazione aderenti sono in molti casi realtà decentrate, espressione di partecipazione dal basso e di sensibilità storica e politica, che favoriscono l’incontro e il dialogo tra pratiche diverse di salvaguardia e diffusione della memoria.

Il 15 marzo 2022 è stato presentato il nuovo Portale della Rete degli archivi per non dimenticare, completamente rinnovato nella grafica e nella struttura, ampliato e arricchito nei contenuti.

Archivio Flamigni

direttrice Ilaria Moroni

piazza Bartolomeo Romano, 6 – 00154 Roma

335 76 60 067 – 06 5168 4153

info@archivioflamigni.org