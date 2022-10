Milano 3/11, “A Better Man”, proiezione e dibattitto sulla violenza contro le donne

Milano, 3 novembre 2022 – ore 15.30-19.30

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Largo Gemelli, 1 (Aula Pio XII, G.012)

Immagini di resilienza: sguardi e prospettive su possibili risposte alla violenza contro le donne

Incontro di studio in presenza con proiezione di docu-film nell’ambito del progetto co-finanziato da Regione Lombardia “Capire, prevenire e contrastare la violenza contro le donne: profili giuridici e socio-culturali”

“A Better Man”

Documentario di Attiya Khan e Lawrence Jackman, 79’, Canada, 2017

Intervention Productions – in co-produzione con National Film Board of Canada

in lingua inglese con sottotitoli (abettermanfilm.com)

Evento gratuito in presenza con ingresso libero fino a esaurimento posti e previa iscrizione obbligatoria da effettuarsi a questo link

A margine della proiezione, interverranno, in dialogo con l’uditorio, Maria Josè Falcicchia, Primo dirigente della Polizia di Stato in forza presso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – direttore della 2^ divisione Interpol; Giovanna Ichino, già Magistrato; Marta Lamanuzzi, Assegnista di ricerca in Diritto penale; Claudia Mazzucato, Professore associato di Diritto penale, comitato di Coordinamento ASGP; Maria Luisa Raineri, Professore associato di Sociologia generale, Coordinatrice del Corso di Dottorato in Social Work and Personal Social Services; Roberta Ribon, Avvocato del Foro di Bergamo, mediatrice penale del Centro di Giustizia riparativa della Caritas Bergamasca, Consigliera di Parità della Provincia di Bergamo.

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dalle 15.30 alle 19.30, si terrà un secondo incontro (in presenza) con confronto tra esperti e proiezione del film The meeting (di Alan Gilsenan con Ailbhe Griffith e Marie Keenan, 96’, Irlanda, 2018; in lingua inglese con sottotitoli in italiano – themeetingfilm.com)

Per entrambi gli incontri è stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Milano e all’Ordine degli Assistenti sociali.

Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa “Promozione di progetti e/o percorsi formativi nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, annualità 2021/2022, di cui alle dd.g.r. n. 4643/2021 e n. 5081/2021”