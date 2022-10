Speciale Tg1 presenta “Il Generale Dalla Chiesa – Storia di un eroe”

by Redazione Libera Informazione

Sandro Pertini, Pietro Ingrao, Nilde Iotti, Giorgio Napolitano. Mentre i partiti di centrodestra trattano per chi debba presiedere i due rami del Parlamento, tornano in mente i nomi dei presidenti della Camera dei Deputati tra il 1968 e il 1994. In quel periodo era prassi consolidata eleggere alla presidenza della Camera un esponente delle minoranze […]