Roma 10 ottobre Fnsi, conferenza stampa di “Non per noi ma per tutte e tutti”

Da maggio centinaia di realtà sociali e sindacali stanno costruendo dal basso una mobilitazione per la pace, la giustizia sociale e ambientale, contro disuguaglianze ed esclusione sociale “Non per noi ma per tutte e tutti”.

Ad oggi sono oltre 500 le realtà che hanno sottoscritto l’appello, condividono le proposte e saranno a Roma in Piazza Vittorio Emanuele II il 5 novembre alle ore 14:00.

Associazioni, sindacati, cooperative sociali, presidi antimafia, case delle donne, movimenti ambientali e di opinione, ma anche parrocchie, fattorie sociali, comitati e tanto altro. Il risultato di un lavoro lungo, dal basso e un grande esercizio di ascolto in un periodo storico dove la politica da tempo non riesce a dare le risposte alle diverse crisi che questo Paese sta attraversando.

Il 5 novembre si riparte dalla Piazza e dalle sue proposte su politiche sociali, lavoro, riconversione ecologica, lotta alle mafie, accoglienza e no all’autonomia differenziata per dare un segnale di speranza. C’è un’Italia che da anni lavora nei territori, con competenze e passione, che condivide 7 proposte politiche e una visione comune che unisce pace, giustizia sociale ed ambientale: perché l’una non si può realizzare senza l’altra.

Le realtà sociali e sindacali che promuovono la mobilitazione convocano una conferenza stampa per lunedì 10 ottobre alle ore 10:30 presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Interverranno alcuni dei rappresentanti e delle rappresentanti delle oltre 500 realtà promotrici e spiegheranno le motivazioni per cui saranno in piazza tutte e tutti insieme il 5 novembre.

Interverranno tra gli altri: Gaetano Azzariti – Presidente Salviamo la Costituzione; Michele Azzola – Segretario generale CGIL Roma e Lazio; Alice Basiglini – Baobab Experience; Marina Boscaino – Portavoce Comitati Per il ritiro di ogni Autonomia Differenziata; Luigi Ciotti – Presidente Libera e Gruppo Abele; Maura Cossutta – Presidente Casa Internazionale delle Donne; Giuseppe De Marzo – Coordinatore nazionale Rete dei Numeri Pari; Federico Dolce – Portavoce DiEM25 in Italia; Michele De Palma – Segretario Generale FIOM CGIL; Giuseppe Giulietti – Presidente FNSI; Elena Mazzoni – Direttivo Transform! Italia; Andrea Morniroli – Co-coordinatore Forum Disuguaglianze e Diversità; Silvia Paoluzzi – Esecutivo nazionale Unione Inquilini.

Al termine dell’evento ci sarà un dibattito aperto alle domande del pubblico.

5novembreinpiazza@gmail.com

www.5novembreinpiazza.it

+39 347/3935956

+39 328/1312595

+39 347/034 7403

Realtà che sottoscrivono l’appello, le proposte e saranno in piazza il 5 novembre:

Rete dei Numeri Pari – Forum Disuguaglianze Diversità – Associazione Salviamo la Costituzione – Unione Inquilini – Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – CRS Centro per la Riforma dello Stato – Transform! Italia – Emmaus Italia Onlus – Associazione Nazionale Bioagricoltura Sociale – Diem25 – CGIL Roma e Lazio – FIOM Roma e Lazio – Rete Fattorie sociali Sicilia – “I Carusi” società semplice agricola – “Terramatta” Soc. Coop. Soc – “Il Mandorleto” S.S. Agricola – “Le terre del Tau” Soc. Coop Soc. – A.P.S. I Tetragonauti Onlus – Acmos – Agriresort “Tenuta Giarretta” – Agriturismo “Santa Margherita” – Agriturismo “Serra Pernice” – Agriturismo Fattoria Spezia – Agriturismo Social Farm “La Maddalena” – Altropallone asd onlus – Anymore Onlus Messina – Anymore Onlus Venetico – Apicoltura nomade Bio Bio – Arché ONLUS – ARCo Associazione Ricerca e Comunità APS – Arcobaleno Cooperativa Sociale Onlus – ARIMO Società Cooperativa Sociale – Ass. “A Fera Bio” – Associazione Amici del terzo Mondo Marsala – Associazione ATDAL over 40 – Associazione Culturale Buen vivir – Associazione culturale “Gusto di campagna” – Associazione Culturale Giancarlo Siani – Associazione di promozione sociale PANDORA – Associazione Famiglie contro l’emarginazione e la droga Fa.c.e.d. Onlus – Associazione Handala – Associazione La Strada – Associazione LaudatoSi’ – Associazione Muraless – Associazione ONLUS Genitori&Figli, per mano – Associazione Osservatorio sulle disuguaglianze a Verona – Associazione Pantagruel onlus – ATS Salvaterra – Avanzi popolo – Az. Agr. “Casa Laboratorio S. Giacomo” – Az. Agr. “Acque di Palermo” – Az. Agr. “Arena Giuseppe” – Az. Agr. “Guccione” – Az. Agr. I laboratori di Persefone ed Admeto – Az. Agr. “Masseria San Marco” – Az. Agr. Alberolungo – Az. Agr. Bio “Grimaldi” – Az. Agr. Caruso Enzo – Az. Agr. La Vecchia Mimosa – Az. Agricola “Le Tre Finestre” – Az. Agricola Cà Do – Az. Agricola Invidiata Grazia – Az. Agricola Mariscò – Az. Agricola Pittalà Maurizio – Az. Agrobiologica “Calvagna Mauro” – Az. Bioecologica “Fossa dell’acqua” – Az.Agr. Libera-Mente Società cooperativa sociale Onlus – Azienda “Lo Presti Mario” – Azienda Agricola “Asilat” – Azienda agricola “Musarra” – Azienda agricola biologica “VILLARE” – Azienda Agricola Biologica “L’ORTO DEI SEMPLICI” – Azienda Agricola Cammarata – Azienda Agricola Dell’Etna – Azienda Agricola Dora Li Destri – Azienda agricola F.LLi Graziano snc – Azienda agricola Giuseppe Di Grazia – Azienda Agricola Poggio Rosso – Azienda agricola Raspanti Michela – Azienda Agricola Scardino Antonino – Azienda Agricola Volzone – Azienda Agrima Società agricola SRL – Azienda Bioagricola Bagolaro SRL – Azienda florovivaistica “Vivai Borgo Natura” – Barcavecchia Azienda Agricola Biologica – Bio Fattoria Agriturismo Bergi – Brigate Volontarie per l’Emergenza – Cascina Caccia – Ce.St.Ri.M. Centro Studi e Ricerche sulle Realtà Meridionali – Centro Nuovo Modello di Sviluppo – ChioggiaAccoglie – Cinemovel Foundation – Cittadinanzattiva Rieti – Cittadinanzattiva Sicilia Onlus – Cittàinsieme Catania – Collegamento Campano Contro le Camorre “G.Franciosi” – CollettivoDonneMatera – Comitato Beni Comuni Portici – Comitato per Villa Giaquinto – Comitato Popolare Antico Corso – Comitato S.O.L.E. – Comunità ellenica dello stretto – Coop. Soc. “B. Montana” Libera Terra – Coop. soc.le “L’arcolaio” – Coop. Soc.le “Pio La Torre” Libera Terra scarl – Coop. Soc.le “Placido Rizzotto” Libera Terra scarl – Coop. Soc.le “Primavera”srl – Coop. Soc.le Agricola “Terra Nostra” – Coop. Soc.le ENERG-ETICA Catania – Cooperativa AEPER – Cooperativa sociale “Di tutti i colori” – Cooperativa Sociale “il sorriso O.N.L.U.S.“ – Cooperativa Sociale “NATURAMICA” – Cooperativa sociale C.A.P.S. o.n.l.u.s. – Cooperativa sociale L’Arcobaleno – Cooperativa sociale S.P.E.S – Cooperativa Sociale Tanit – CoReLAND Coordinamento Regionale Lucano Azzardo e Nuove Dipendenze – Coordinamento Asti Est – Diritti per le nostre strade Padova – Diritti per le nostre strade Verona – Emmaus Arezzo – Emmaus Cuneo – Emmaus Palermo – Famiglie in rete – Fattoria Agro-sociale “AnimAlia” – Azienda agricola SPERONE – Fattoria Di Gesù – Fattoria Didattica Ruralia – Fattoria Pedagogica D.ssa Valeria Monfrini – Fattoria Sociale “La Principessa” – Fattoria Sociale Augustali – Fattoria Vassallo – Fauna Flora Società Agricola – Fondazione Famiglia di Maria – Forum Terzo Settore Lazio – GAS Aiab Felce e Mirtillo – Giuristi Democratici – Gruppo Abele – Homoweb – Hopeball – IRIDE Insoliti sguardi sul mondo – La Terra di Bò Laboratorio Zen Insieme – Lato B. L’altro lato delle cose – Le.L.A.T. Lega Lotta Aids E Tossicodipendenza – Libera Avellino – Libera Asti – Libera Benevento – Libera Pistoia – Libera Salerno – Libera Siena – Libera Siracusa – Libera Abruzzo – Libera Avola Presidio Don Pino Puglisi – Libera Bari – Libera Bari Presidio Luigi Fanelli – Libera Bologna – Libera Brindisi – Libera Campania – Libera Caserta – Libera Catania – Libera Crotone – Libera Cuneo – Libera Firenze – Libera Forlì-Cesena – Libera Lecce – Libera Messina Presidio “Nino e Ida Agostino” – Libera Milano – Libera Molise – Libera Napoli – Libera Padova – Libera presidio di Cadore “Barbara Rizzo” – Libera Presidio di Miranese “Domenico Gabriele” – Libera Presidio dell’Altopiano dei Sette Comuni “Ilaria Alpi e Miran Hrovatin” – Libera Puglia – Libera Rieti – Libera Roma – Libera Roma presidio “Rita Atria” – Libera Roma presidio “Francesco Borrelli” – Libera Roma presidio “Francesco Vecchio” – Libera Roma presidio “Ilaria Alpi e Miran Hrovatin” – Libera Roma presidio “Roberto Antiochia” – Libera Rovigo – Libera Toscana – Libera Treviso – Libera Udine – Libera Val d’Agri “Ottavia De Luise – Libera Veneto – Libera Vicenza – Libera Cecina presidio “Annalisa Durante” – Libera Sesto Fiorentino presidio “Silvia Ruotolo” – Libera Chivasso presidio “Angelo Vassallo” – Libera Angri presidio “Dino Gassani e Giuseppe Grimaldi” – Libera Casarano presidio “Angelica Pirtoli” – Libera Castagneto Carducci S. Vincenzo presidio “Rossella Casini” – Libera Venezia e Terraferma presidio “Vittime dei Veleni del Petrolchimico” – Libera Marsala presidio “Vito Pipitone” – Libera Portici presidio “Teresa Buonocore e Claudio Taglialatela” – Libera Sulmona – Liberavoce ODV – M&B Società Agricola srl – Movimento Nonviolento – Movimento Nonviolento Puglia – Movimento Nonviolento Brescia – Movimento Nonviolento Livorno – Movimento Nonviolento Roma – Movimento Nonviolento Modena – NEMESI APS – Nuove Calabrie centro studi europeo – O.P. Coop AgrinovaBio 200 – Occhi aperti per costruire giustizia – OFF Officine Culturali – Osservatorio Mediterraneo Onlus – Parrocchia San Sabino – Pastificio Artigianale Pasta Madre – Peacelink Abruzzo – R@P Rete per l’autorganizzazione Popolare – Radio CORA – Rete cibo condiviso – RiMaflow – Soc. Coop Soc. LED – Soc. Coop. Soc.le “Gli Amici di Lorenz” – Soc.coop soc. “Arborea” – Società Agricola “L’Agorà” SAS – Società cooperativa Sociale “Creativamente” arl – Spazio Solidale – Spazio Solidale – Spazio solidale Allumiere – Spazio solidale Ascoli Piceno – Spazio solidale Catania – Spazio solidale Cesena – Spazio Solidale Chivasso – Spazio solidale Civitavecchia – Spazio solidale Cremona – Spazio solidale Crotone – Spazio solidale Formia – Spazio solidale Frosinone – Spazio solidale Genova – Spazio solidale Mantova – Spazio solidale Messina – Spazio solidale Milano – Spazio solidale Napoli – Spazio solidale Narni – Spazio solidale Palermo – Spazio solidale Savigliano – Spazio solidale Terni – Spazio solidale Torino – Spazio solidale Verbania – Spazio solidale Vibo Valentia – Sportello di ascolto femminile “Akugbe” – Stonewall – Terre Joniche Libera Terra Coop. Sociale – Tierra, Techo, Trabajo – Turismo Rurale “Vino di Cana” – Unione Inquilini Milano – Unione Inquilini Bergamo – Unione Inquilini Venezia – Unione Inquilini Padova – Unione Inquilini Livorno – Unione Inquilini Firenze – Unione Inquilini Pisa – Unione Inquilini Viareggio – Unione Inquilini Pescara – Unione Inquilini Messina – Unione Inquilini Fiumicino – Unione Inquilini – Unione Inquilini Perugia – Unione Inquilini Roma – Unione Inquilini Torino – Unione Inquilini Civitavecchia – Unione Inquilini Enna – Unione Inquilini Palermo – Unione Inquilini Catania – Unione Inquilini Sesto Fiorentino – Up! Su la testa – USEI Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia – VERLATA scs – Villa Romana del Tellaro – Volere la Luna – Volontari di Strada – Arca di Noè Cooperativa Sociale Onlus – ARS Associazione per il rinnovamento della sinistra – Associazione Che Guevara – Associazione Culturale Colibrì – Associazione culturale Manallarte – Associazione Ex lavanderia – Associazione Piazza Ragusa e dintorni ODV – Associazione Salviamo la Costituzione – AssoLei sportello donna – ASTRA scsrl – Baobab Experience – Binario 95 – Brigate Garibaldi Sankt Pauli – Camera del lavoro Roma sud, Pomezia, Castelli – Casa del Popolo di Centocelle – Casa Internazionale delle Donne – CeRFEE Territorio, cultura e legalità – Ciampacavallo asd/aps – Circolo Arci Sparwasser Cittadinanza e minoranze APS – Comitato di quartiere Casal Bernocchi – Consulta Cittadina sulla Centralità Urbana Santa Maria della Pietà – Cooperativa Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma – Cooperativa sociale Nuova Socialità Onlus – Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus – Coordinamento per la Democrazia Costituzionale di Roma – Coordinamento Docenti contro mafie, povertà e razzismo – Coordinamento romano per il ritiro di ogni autonomia differenziata – CSV Roma e Lazio – Crs Centro per la Riforma dello Stato – Donne di Carta – ECPAT Italia Onlus – Europe Consulting – Eutropian Associazione – Fai Antiracket Anti Usura Roma Agisa Onlus – Falegnameria 41 – Fleurs du mal – Gea – ISKRA cooperativa sociale onlus – La frangia – La Talpa Associazione di Promozione Sociale – LABSUS Laboratorio per la sussidiarietà – Liberamente – Lo Yeti – Made in jail – Movimento Tellurico trekking ecologia e solidarietà – NetLeft – Nonna Roma – ParteCivile Marziani in movimento – Pigneto Pop – Pontedincontro Onlus – Progetto Diritti – Rete Nobavaglio. Liberi di essere informati – Rimuovendo gli ostacoli – Roma OpenLab – Scup – Sportculturapopolare – Unione Popolare – Libera Vallecamonica Presidio Nino e Ida Agostino – Libera Brescia – Libera Presidio di Lucca “Giuliano Guazzelli” – Libera Sud pontino don Cesare Boschin – FIOM CGIL Messina – Sportello sociale della Federazione di Verona PRC – AssemblAbili globAli – Build On Italia – AWMR Italia. Donne della Regione Mediterranea – AssopacePalestina – Centro Studi Argo di Torino – Lega italiana per la lotta contro l’AIDS – Sunia di Roma – ActionAid Italia – Associazione Evelina De Magistris di Livorno – ALTRO MODO FLEGREO APS – Officine Civiche APS – Arci Nazionale – CUB Confederazione Unitaria di Base -Associazione Nesi/Corea ODV