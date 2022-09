Una voce fuori dal coro

Il 12 settembre sono stata invitata a partecipare al webinar sulla libertà di stampa organizzato dal Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige e della Campania, Articolo 21 e “Imbavagliati – Festival Internazionale del Giornalismo Civile”‎ per denunciare i passi delle autorità russe contro giornalisti e media indipendenti‎‎.

Mi ha fatto piacere sapere che persone come Giuseppe Giulietti, diano la stessa importanza nel chiedere la libertà per tutti i giornalisti incarcerati, non importa se è Julian Assange o Ivan Safronov.

Apprezzo che il caso di Andrey Mironov e Andrea Rocchelli rimanga una questione di urgente preoccupazione per molte persone all’interno della comunità giornalistica italiana. Sono consapevole che tra il pubblico c’erano persone provenienti da Radicali italiani e sono lieta che abbiano ascoltato la nostra discussione sui motivi che “hanno reso questo caso così difficile da garantire giustizia”.

Ripeto il mio punto per chiarire: “Il caso in quanto tale non è complesso in quanto è stato adeguatamente indagato e sono stati individuati i colpevoli, compresi i superiori di Markiv. La corte d’appello ha pienamente confermato le conclusioni sia dell’indagine che del primo grado Markiv è stato rilasciato perché i suoi superiori dovevano essere interrogati non come testimoni ma come sospetti (era una ragione per cui le loro dichiarazioni in tribunale erano considerate inammissibili)”.

Perché è successo? A causa della politica. Mi rammarico che alcuni politici e giornalisti abbiano scambiato la giustizia con alcuni vantaggi politici momentanei.

La morte di Andrey Mironov e Andry Rocchelli a Slavyansk nel maggio 2014 nel lancio di proiettili di mortaio dalla parte ucraina, come confermato dalla corte d’appello di Milano, è considerata “politicamente scomoda”. Se fossero stati uccisi dalla parte dei ribelli, sarebbero stati immortalati. Tale è la politica al giorno d’oggi.

Io stessa sono stata presa di mira con minacce per il mio sforzo di stabilire i dettagli di quanto accaduto a Slavyansk a Mironov e Rocchelli. Non me ne pento. Quello che ho fatto è qualcosa che Andrey Mironov avrebbero fatto per me o per chiunque altro. Non ha mai giustificato, né i crimini, né i misfatti del regime di Putin, ma è stato lui a non alterare mai la verità per adattarsi a un’agenda politica che sembra essere “mainstream” al momento.

Apprezzo anche la preoccupazione che ho sentito nei commenti dei miei colleghi italiani sulla sicurezza di giornalisti, artisti o persone con opinioni alternative russe che ora sono intrappolati.

Prima del webinar avevo discusso della situazione con i miei amici e colleghi, sia in Russia, Ucraina che fuori dalla Russia. Uno di loro è Yan Shenkman, un noto editorialista della Novaya Gazeta. Attualmente è in Armenia. Questo piccolo paese colpito dalle turbolenze dei conflitti armati ora ospita persone in cerca di sicurezza da moltissimi paesi, compresi quelli russi. Per entrare in Armenia i cittadini russi non hanno nemmeno bisogno del passaporto di viaggio, per non dire del visto. Nella situazione in cui alcuni stati dell’UE hanno smesso di rilasciare visti per i cittadini russi o hanno reso le cose estremamente complicate, l’Armenia sta dimostrando un approccio davvero umanistico.

Phillip Los è il direttore del Teatro Russo di Tallinn (Estonia). A fine agosto ha pubblicato un post nella sua pagina Facebook in cui ha condiviso la sua preoccupazione per la chiara tendenza a imporre la responsabilità collettiva a tutti i russi.

Il giorno del webinar, Phillip mi ha detto che Svetlana Yanchik, una regista teatrale russa, stava organizzando la riunione del consiglio del teatro in cui avrebbe spinto per il licenziamento di Phillip. Venerdì scorso Svetlana Yanchik, mi ha detto Phillip, ha costretto tutti gli attori a partecipare all’incontro in cui li minacciava che “gli estoni avrebbero chiuso il teatro russo se non si fossero sbarazzati di Phillip”.

Quando l’ho sentito, mi ha ricordato la mia esperienza degli ultimi anni dell’URSS, quando ho studiato lingue a Gorky (oggi Nizhny Novgorod), la città che è stata vietata agli stranieri per decine di anni. Ho dovuto ascoltare arringhe simili da parte di funzionari dello stesso tipo. Il vocabolario di allora non è cambiato per niente.

Phillip mi ha scritto nel suo messaggio: “Qualsiasi inimicizia e oppressione della libertà di parola in un Paese che si dichiara incondizionatamente democratico è disgustosa e serve solo a rafforzare le posizioni totalitarie”. Phillip mi ha detto che se l’Estonia lo delude, non avrebbe la possibilità di tornare in Russia poiché la sua posizione contro la guerra costituisce un reato penale. In Estonia anche il suo appello a non prendere di mira tutti i russi con “la responsabilità collettiva” lo ha reso un bersaglio. È anche separato dalla sua famiglia poiché l’Estonia ha rifiutato di rilasciare visti a quei russi che hanno familiari con permessi di soggiorno temporanei.

Io stessa sono stata presa di mira per il rifiuto di servire gli interessi di una parte in questo terribile conflitto di cui il 24.02 è stata la conseguenza, non l’inizio. Tuttavia, so di essere sempre dalla parte di una vera vittima e i fatti che ho riportato sono stati verificati, anche tramite osservatori internazionali.

Per quanto riguarda le aspettative di alcuni circoli politici, che persone come me denuncino la Russia o la cultura russa, non accadrà. La politica “confonde” Russia e Putin per i loro meschini “benefici” politici. Vedo sempre più persone all’interno della Russia con opinioni assolutamente opposte al partito della guerra che sollevano apertamente preoccupazioni per la politica discriminatoria a tutti i russi.

Apprezzo anche di aver sentito i miei colleghi italiani esprimere preoccupazione per i recenti tentativi in Lettonia di fare pressione su quei giornalisti russi con Dozhd che ora lavorano da Riga. È stato avviato da Alvis Hermanis, un regista teatrale lettone che aveva lavorato per anni a Mosca nel teatro fondato con il sostegno di Putin e diretto da Yevheniy Mironov che non nasconde il suo stretto legame personale con Vladimir Putin. Lo stesso Hermanis non ha esitato a “inviare” giornalisti russi in un Paese veramente neutrale, la Mongolia, per esempio. Si può dire che in questo momento “questi giornalisti russi affermano di stare bene in Lettonia”. Cos’altro potrebbero dire pubblicamente… Ma un’altra cosa è il fatto che ho sentito al webinar che i colleghi italiani sono consapevoli di queste cose e le prendono sul serio.

È capitato spesso nella storia che gli oppressori più cinici siano quelli che hanno i propri scheletri nell’armadio.

Devo aggiungere che in Lettonia la situazione dei giornalisti locali di lingua russa si sta deteriorando da anni con l’apertura di procedimenti penali contro di lui con accuse assolutamente politiche o inventate. È stato difficile attirare l’attenzione su casi del genere prima, per motivi politici. Adesso è quasi impossibile, per le stesse ragioni.

Finora, più di 20 casi sono stati aperti dalle autorità lettone ai sensi dell’articolo del codice penale che criminalizza la giustificazione pubblica dei crimini di guerra. Sarebbe giusto se qualcuno delle persone prese di mira avesse mai giustificato un crimine di guerra commesso da qualsiasi parte di qualsiasi conflitto di guerra. È chiaro che produce un effetto estremamente agghiacciante. I media in lingua lettone sono permeati dal vocabolario pieno di odio verso i lettoni di lingua russa, che è simile a quello che Phillip Los ha osservato nei media estoni. Fu uno dei motivi che lo spinse a condividere i suoi pensieri.

Ci sono alcune voci sia in Lettonia che in Estonia che osano parlare in difesa dei loro compatrioti di lingua russa, ma sono anche messe a tacere. In Estonia Phillip Los era stato sostenuto dai suoi colleghi tra gli estoni, non solo la popolazione di lingua russa del paese e in Lettonia un noto poeta e bardo Kaspars Dimiters ha iniziato a pubblicare regolarmente le sue nuove canzoni e poesie in russo.

Quello che sto facendo ora è:

ottenere fatti sulla sofferenza dei civili a causa di ciò che entrambe le parti della guerra commettono e inviarli alla verifica della missione delle Nazioni Unite, attirare l’attenzione sulla difficile situazione di queste persone e cercare di ottenere alcuni aiutarli, aiutare i miei amici e colleghi in Russia, Lettonia, Lituania, Estonia quando sono presi di mira allo stesso modo e con gli stessi metodi ma per obiettivi politici diversi, aiutare alcuni rifugiati ucraini in Finlandia ( oh, sì, hanno bisogno di aiuto), tenere un diario personale di tutto ciò che faccio con carta e inchiostro, mantenere un po’ di serenità d’animo. cercare di non perdere la fiducia o la speranza residua. sperare davvero che i miei amici e colleghi escano di prigione e che l’Europa garantisca che la vera democrazia regga.

Fonte: Articolo 21

