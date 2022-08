L’uomo senza volto. L’improbabile ascesa di Vladimir Putin

Pubblicato per la prima volta in Italia nel 2012, L’uomo senza volto, qui con una nuova introduzione di Masha Gessen, è forse il più importante e influente libro su Vladimir Putin, quello che ha aperto la strada alla comprensione di un vero e proprio enigma politico.

Masha Gessen nasce in Russia, emigra con la famiglia negli Stati Uniti, torna a Mosca come giornalista e attivista. Negli anni Novanta vive la fine dell’impero sovietico con l’entusiasmo di un’intera generazione che vede aprirsi un’epoca di cambiamento, l’avvento di una politica nuova, la fine della corruzione, la trasformazione dei costumi. E invece la Storia prende un’altra direzione. Gessen si impegna da subito ad analizzare la complessità e l’oscurità degli eventi che accadono nel paese.

Tra questi eventi c’è l’emergere di una figura che in modo singolare e improvviso subentra a Boris Eltsin e si accinge a prendere il potere. L’imporsi di Putin sulla scena politica, da agente di basso profilo del KGB a presidente della Russia, da ragazzo di provincia a personaggio pubblico dall’immensa popolarità, è una storia che sfida ogni verosimiglianza. Gessen la vive in prima persona, raccogliendo informazioni, sfidando divieti e reticenze, rintracciando fonti affidabili prima di chiunque altro.

A partire da questo scrupoloso lavoro di indagine scrive un resoconto impegnato e implacabile, che contiene e anticipa gli sviluppi di una concezione del potere e del destino russo che hanno portato agli avvenimenti del 2022 e al conflitto bellico nel cuore dell’Europa.

Nelle parole e nello sguardo di Masha Gessen l’ascesa di Putin è un elemento centrale e ancora in divenire della storia europea e mondiale. Leggendo questo libro, che possiede «il coraggio di raccontarci con chi esattamente facevamo affari, a chi avevamo appaltato settori strategici della nostra economia», come ha scritto Roberto Saviano, si affronta una realtà che forse ci era sfuggita.

«Masha Gessen è l’intellettuale che ha descritto il potere criminale di Vladimir Putin prima d’ogni altro, non ha mai temuto di prendere posizione né ha cercato di schermarsi dietro l’equidistanza. La sua voce e il suo punto di vista sulla guerra sono di fondamentale importanza per capire di cosa sia fatto il cuore pulsante della Russia che ha aggredito l’Ucraina» – Roberto Saviano, Corriere della Sera

«Non serviva che Putin iniziasse questa guerra contro l’Ucraina per sapere che uomo fosse. Il mio libro su Putin è di dieci anni fa, prima della prima guerra in Ucraina, ma dopo la guerra in Georgia. È stato dopo che siamo riusciti a documentare i vari omicidi, inclusi quelli che sembravano essere avvelenamento o conseguenza dell’uso di armi chimiche» – Masha Gessen

Masha Gessen

L’uomo senza volto

L’improbabile ascesa di Vladimir Putin

Sellerio editore Palermo, 2022

Pagg. 402, € 17,00