Dal Valdarno e dalla Valdisieve, 35 ragazzi ai campi di E!state Liberi! nel casertano

by Redazione Libera Informazione

-

Il peggio di solito emerge in campagna elettorale. E anche stavolta le premesse ci sono tutte, in particolare nel centrodestra, che si presenta unito in coalizione. Anche quattro anni fa si era presentato unito, salvo poi dividersi subito dopo per il sostegno al governo Conte e successivamente per il governo Draghi. Domanda: a che cosa […]