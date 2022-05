Appello per elezioni libere e pacifiche in Colombia

Profonda preoccupazione per la crescente violenza politica e ingerenza nelle elezioni presidenziali del 29 maggio in Colombia

All’inizio di questo mese, il gruppo paramilitare La Cordillera ha reso pubblica l’intenzione di assassinare il candidato Presidente e attuale senatore Gustavo Petro e la candidata alla Vice Presidenza Francia Márquez è oggetto di una campagna di discriminazione. Il suo essere donna, nera e ambientalista è condizione sufficiente per essere esposta al pubblico scherno.

La violenza politica non si limita alle personalità politiche. In Colombia la violenza è una costante, nel corso di quest’anno, più di 50 leader sociali, sindacalisti, rappresentanti delle comunità indigene e dei movimenti contadini e ambientalisti, sono stati assassinati nel tentativo di intimidire ed eliminare i movimenti popolari in Colombia.

I gruppi narco paramilitari di Autodifesa Gaitanista della Colombia (AGC), hanno realizzato un “sciopero armato” che ha paralizzato intere regioni, terrorizzato le popolazioni e messo in pericolo il processo democratico.

L’Italia non può rimanere in silenzio. Abbiamo pagato un contributo altissimo per la Pace in Colombia: la vita di Mario Paciolla, giovane collaboratore delle Nazioni Unite, morto in circostanze non ancora chiarite e per il quale stiamo aspettando verità e giustizia.

Questi avvenimenti richiedono maggiore vigilanza, controllo e trasparenza nelle elezioni presidenziali in Colombia. Da decenni il popolo colombiano chiede Pace, Giustizia Sociale e Dignitá. Uniamo la nostra solidarietà alla loro lotta per garantire un processo democratico libero e pacifico.

Leggi qui tutti i firmatari dell’appello

Giovanna Martelli

Luigi Ciotti – Presidente Libera

Graziano Del Rio – Parlamentare Partito Democratico

Juan Camilo Zuluaga

Stefano Fassina – Parlamentare Liberi e Uguali

Doriana Sarli – Parlamentare Manifesta

Maura Cossuta – Presidente Casa Internazionale delle Donne

Pier Francesco Maiorino – Europarlamentare Partito Democratico

Francesca Casafina – Storica

Laura Cima – Ecofem

Arturo Scotto – Coordinatore Articolo 1 – MDP

Simona Fraudatario – Fondazione Lelio e Lisli Basso

Francesco Martone

Silvia Stilli – Direttrice Generale ARCS Cooperazione e Sviluppo

Alessandra Ciurlo – Mesa de la Sociedad Civil para las migraciones Italia/Colombia

Elisa Ercoli – Presidente Differenza Donna ONG

Francesca Caprini – Associazione Yaku

Gloria Mendiola – Tejidos Resiliente

Daniela Carlà

Lorena Cotza

Laura Onofri – Se Non Ora Quando Torino

Valentina Ripa – Università di Salerno

Donata Bianchi – Presidente Commissione Diritti, Pari Opportunità e Immigrazione Città di Firenze

Amelia Andreasi – Ecofem

Silvana Appiano – Ecofem

Fedra Tucci – Se Non Ora Quando

Gabriella Bellucci – Presidente Associazione Altro Genere

Marina Ponzetto – Ecofem

Marilena Bertini – Ecofem

Carla Fantozzi – Ecofem

Libera

Associazione Yaku

Casa Internazionale delle Donne di Roma

Giuristi Democratici

Terra Nuova

Ecofem

Differenza Donna ONG

Tejidos Resiliente Mesa de la Sociedad Civil para las migraciones Italia/Colombia

Associazione Se Non Ora Quando Torino

Cgil, Cisl, Uil

Appello_Elezioni_Colombia_26_maggio