Milano ricorda le vittime delle stragi di mafia del 1992

Fitto calendario di appuntamenti in programma a Milano per ricordare il trentennale delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio (23 maggio 1992 – 19 luglio 1992).

Si parte la mattina con il convegno dedicato alle scuole, si continua nel pomeriggio con la tradizionale cerimonia di commemorazione presso i giardini Falcone e Borsellino in via Benedetto Marcello e si chiude in serata all’Auditorium Gaber con uno spettacolo e un dibattito promossi da Associazione Nazionale Magistrati e Regione Lombardia.

Di seguito il dettaglio degli appuntamenti

Milano, lunedì 23 maggio ore 9.30 – 12.30



Camera del Lavoro, Sala Di Vittorio (C.so di Porta Vittoria 43)

Convegno per le Scuole

“Contro le mafie, un approccio ostinato, consapevole e globale di tutto lo Stato e della società civile”

Introducono e coordinano Silvia Stretti e Duilio Catalano

Saluto di Jessica Merli, Segretaria Provinciale FLC-CGIL

Sono previsti gli interventi di:

Dott.ssa Alessandra Dolci, Procuratore Aggiunto Coordinatrice della DDA di Milano

Prof. Nando dalla Chiesa, Direttore di Cross Università degli Studi di Milano

Thomas Aureliani, CROSS, UNIMI illustra l’esperienza della Nave della Legalità – Valeria Biasco, dottoranda in Studi sulla Criminalità Organizzata, UNIMI illustra la ricerca sull’educazione antimafia nelle scuole milanesi

Riflessioni degli studenti

Ilaria Orsini, referente CPL di Milano ricorda Letizia Battaglia: “Se hai il talento ma non hai il coraggio, non hai niente”.

A cura di Coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva, Centro di Promozione per la Legalità di Milano, Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Scuola di Formazione Antonino Caponnetto.

https://sites.google.com/site/coordinamentomi/

***

Milano, lunedì 23 maggio ore 15.00 – 16.45

Liceo Volta (via Benedetto Marcello, 7)

Verso l’appuntamento all’albero Falcone/Borsellino: Incontri di approfondimento aperti alla città.

Sarà ripresa l’organizzazione dei laboratori di approfondimento su tematiche legate all’antimafia e legalità, aperti agli studenti e alla cittadinanza, secondo le regole vigenti:

La lunga storia dell’educazione all’antimafia nella scuola milanese

In questo seminario sarà approfondita la fondamentale importanza che hanno assunto la DIA (Direzione Investigativa Antimafia) e le DDA (Direzione Distrettuale Antimafia), strumenti ideati e fortemente voluti da Giovanni Falcone, nella lotta alle mafie. Discussione a cura degli studenti del Liceo Scientifico Volta, interverranno la Dott.ssa Sara Ombra, P.M. della DDA di Milano e la dott. Marilena Di Paolo, vicequestore di Milano

La DIA nel trentennale della sua istituzione voluta da Giovanni Falcone

Un excursus storico sull’ impegno e le iniziative che in questi anni il mondo della scuola ha portato avanti. Coordinano e animano il seminario Thomas Aureliani, Ricercatore Cross-Unimi e Valeria Biasco, Dottoranda in Sociologia della Criminalità Organizzata – Unimi

A cura di Coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva, Centro di Promozione per la Legalità di Milano, Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Scuola di Formazione Antonino Caponnetto.

***

Milano, lunedì 23 maggio ore 17.00 – 18.15

Albero Falcone/Borsellino (Via Benedetto Marcello, presso i giardini “Falcone/Borsellino”, davanti al Liceo Volta)

Cerimonia in memoria, della strage di Capaci

Interventi: Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Alessandra Dolci, Procuratore aggiunto della Repubblica e coordinatrice DDA di Milano, Nando dalla Chiesa, Direttore di Cross Università degli Studi di Milano e presidente onorario di Libera, Lucilla Andreucci, referente di Libera Milano.

Letture e testimonianze di studenti.

A cura di Comune di Milano, Libera Milano e Coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva

***

Milano, lunedì 23 maggio ore 20.00 – 22.30

Auditorium Testori Palazzo della Regione (p.zza Città di Lombardia 1)

L’evento si aprirà con lo spettacolo teatrale “Nel tempo che ci resta – Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, una coproduzione Campo Teatrale / Teatro dell’Elfo, scritto e diretto da César Brie, sostenuto da Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo – edizione 2020”.

Lo spettacolo, rappresentato per la prima volta a Milano presso il Teatro Elfo Puccini nella stagione invernale, ha girato tutta Italia, portando in scena gli ultimi mesi di vita di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino. In scena un atto d’amore e di gratitudine nei confronti di chi ha dedicato e oggi continua a dedicare la sua vita alla collettività e a una concreta testimonianza di coerenza, etica e giustizia. Il racconto della tragedia che ha segnato le vite dei due magistrati e delle loro famiglie non dimentica, nello spettacolo, i momenti di luce, di gioia, di ironia: l’amore di Giovanni e Francesca, di Paolo ed Agnese, gli scherzi tra i due amici, la serenità della loro infanzia.

Ore 21.30

A seguire si terrà l’incontro sul tema “30 anni di mafia e di antimafia” con i saluti della Presidente dell’ANM Milano, dott.ssa Elisabetta Meyer, e gli interventi della dott.ssa Alessandra Dolci, Procuratore Aggiunto in Milano, a capo della Direzione Distrettuale Antimafia e del dott. Gian Carlo Caselli, già Procuratore di Palermo dal 1993 al 1999, moderati da Gianni Barbacetto, giornalista de Il Fatto Quotidiano.

A cura di Regione Lombardia e Associazione Nazionale Magistrati, Sezione Milano

Ingresso gratuito previa prenotazione: eventi_cultura@regione.lombardia.it

È obbligatorio l’uso della mascherina FFP2.

*****