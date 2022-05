A Novara dal 23 al 29 maggio il Festival delle Mani Bianche: arte contro le mafie

Il 23 maggio 2022 ricorrerà il trentennale della strage di Capaci, uno dei momenti più bui della nostra storia repubblicana, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

A distanza di tutti questi anni le mafie sono ancora un grave problema per il nostro Paese ed è sempre fondamentale un contrasto prima di tutto culturale. In questa battaglia l’arte può rivelarsi una preziosa risorsa, perché permette di raggiungere un pubblico molto vasto e di toccare corde nascoste.

Il Festival delle mani bianche è un evento artistico itinerante che nasce dalla collaborazione di diverse organizzazioni e coinvolge le città di Bari, Milano e Novara.

Le mani bianche sono un simbolo di pace, contraltare della violenza mafiosa, e della corporeità dell’arte. Lo scopo è infatti quello di contrastare la mentalità mafiosa, violenta e oppressiva, attraverso l’arte e la cultura, generative di bellezza e di impegno.

Il programma comprende spettacoli teatrali, una performance musicale, una mostra fumettistica, la presentazione di un libro, un incontro di approfondimento e un’attività destinata ai bambini.

Biglietti e prenotazioni

Per la partecipazione è necessario prenotarsi ai singoli eventi attraverso i link. L’ingresso a ciascuno dei tre spettacoli teatrali (24, 27 e 29 maggio) costa 10 euro, ma è possibile beneficiare della formula “abbonamento 3 spettacoli” dal costo di 20 euro per assistere a tutte e tre le rappresentazioni. Per usufruire dell’abbonamento è sufficiente iscriversi ai tre eventi teatrali.

Info: casermapassalacqua.it/manibianche