Cagliari, Villacidro: “Io lo so chi siete” con Vincenzo, Flora e Nino Agostino

Quest’anno ricorre il 30° anniversario delle stragi di Capaci (23 maggio 1992) e Via d’Amelio a Palermo (19 luglio 1992) nelle quali persero la vita rispettivamente il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo insieme agli agenti di scorta Antonino Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo e il giudice Paolo Borsellino insieme agli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina.

Due stragi che hanno segnato la storia del nostro Paese e che, in parte, attendono ancora che si faccia verità e giustizia. Altri uomini e donne, prima e dopo di loro, hanno perso la vita nell’azione di contrasto alle attività delle organizzazioni mafiose. Tra questi Nino Agostino e Ida Castelluccio, uccisi a Villagrazia di Carini, nei pressi di Capaci, il 05 agosto 1989.

La loro storia è nota soprattutto grazie all’impegno che da trentratré anni caratterizza la vita di Vincenzo Agostino, papà di Nino, “padre coraggio” che da quel 05 agosto 1989 non ha più tagliato né barba né cappelli quale segno per chiedere verità e giustizia per il giovane figlio e per la giovanissima nuora (incinta di un mese), morti sotto gli occhi suoi e della moglie Augusta.

Vincenzo Agostino, un monumento vivente di resistenza e lotta alla mafia, oggi ha 84 anni e non smette di andare in giro per le scuole di tutta Italia a raccontare ai giovani studenti la storia del figlio e della nuora e a sollecitare l’impegno di tutti contro le mafie di ogni genere che ancora strangolano il nostro Paese.

Il 19 maggio 2022 Vincenzo, con la figlia Flora e con il nipote Nino, saranno in Sardegna per una serie di incontri con studenti e associazioni.

Il 19 maggio 2022 alle ore 11,00 è in programma l’incontro con gli studenti dell’Istituto Marconi a Cagliari, presso l’Aula Magna di Via Pisano.

Il 19 maggio 2022 alle ore 17,00 è in programma l’incontro a Villacidro presso il Centro Culturale di Alta Formazione in Via V. Emanuele 15 dove incontreranno con associazioni e cittadini che intendono confrontarsi con una storia che non ha ancora né verità né giustizia.

Libera Sardegna Agostino Cagliari 2022

Libera Sardegna Agostino Villacidro 2022

Info: Libera Sardegna