Il programma del 44° anniversario dell’omicidio mafioso di Peppino Impastato

Pubblichiamo il programma delle iniziative che realizzeremo dal 4 al 9 Maggio 2022, per il 44° anniversario dell’omicidio mafioso di Peppino Impastato; se ci sarà qualche modifica la comunicheremo prima possibile. Rispetto alle bozze di programma pubblicate nei giorni scorsi comunichiamo che, per motivi tecnici, non sarà più realizzato il concerto previsto il 9 Maggio a Terrasini, ma ci saranno diversi momenti musicali a partire dal Premio Musica e Cultura previsto l’8 Maggio alle 19.00 ed altri i che troverete all’interno del programma o che eventualmente comunicheremo più avanti, insieme ad altre iniziative collaterali che non rientrano nella locandina. La locandina sarà pubblicata nei prossimi giorni con ulteriori dettagli. Durante le giornate saranno esposte diverse mostre fotografiche e pittoriche.

PROGRAMMA DEFINITIVO

4 Maggio – Mercoledì

Ore 15.30 Incontro dedicato al progetto di riqualificazione del Casolare – con i tecnici della Regione, della Città metropolitana di Palermo, Ing. Paolo Mattina, Ing. Lorenzo Fruscione e del Comune di Cinisi Arch. Giovanni Cavataio e Geom. Vincenzo Evola. Presenti il Sindaco della città metropolitana di Palermo Prof. Leoluca Orlando, il Sindaco di Cinisi Avv. Giangiacomo Palazzolo, Carlo Bommarito Presidente dell’associazione Peppino Impastato e Giovanni Impastato. Presso Aula consiliare “Peppino Impastato” – Cinisi (PA).

Ore 17.00 Presentazione del Premio Musica e Cultura – Giovanni Impastato, Salvo Ruvolo, Carlo Bommarito, Giovanni Riccobono. Presso Aula consiliare “Peppino Impastato” – Cinisi (PA).

5 Maggio – Giovedì

Ore 16.00 – Iniziativa: “Trent’anni dalle stragi, bilancio dell’antimafia”. Presso Cinema Alba – Cinisi (PA).

Momento musicale a cura di I lab

Proiezione del cortometraggio “Il solito pranzo” (dedicato alla memoria di Rita Atria, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Peppino Impastato, Don Peppe Diana, Antonino Scopellitti). Con la presenza del regista Andrea Valentino e dell’autore Aldo Rapè.

Incontro/dibattito con Fiammetta Borsellino, Peppino Costanza, Piero Grasso, Umberto Santino. Modera Francesco La Licata.

6 Maggio – Venerdì

Ore 16.00 Incontro “Donne e impegno, femminismi e antimafia” – Anna Puglisi, Claudia Fauzia, Claudia Cammarata, Maria Concetta Biundo, Gisella Modica, Elisa Chillura, Epifania Lo Presti, Giulia La Barbera. Modera Luisa Impastato. Presso Casa Felicia – Cinisi (PA)

Ore 18.30 Presentazione della mostra “Ciao Compagni/e” di Pino Manzella, omaggio alle compagne e ai compagni che non ci sono più. Presso il Margaret Cafè, Via V. Madonia 113, Terrasini (PA).

7 Maggio – Sabato

Ore 10.00 Presentazione del libro di Umberto Santino e Anna Puglisi, con Sylwia Proniewicz, “La memoria e il progetto”, Di Girolamo. Riflessione sui temi dell’antimafia, antiracket, beni confiscati, impegno sociale sul territorio, nonviolenza e pace, scuola. Intervengono, oltre agli autori: Salvo Caradonna (Addiopizzo), Nino Rocca (Centro Impastato), Ferdinando Siringo (Movi e Centro Impastato) Vincenzo Sanfilippo (sociologo), Don Massimo Mapelli (Libera Masseria di Cisliano, Mi). Presso Casa Felicia – Cinisi (PA).

Ore 18.00 Migrazioni, lavoro, alternative mutualistiche di ecologia contro le guerre

Interventi: Collettivo di Fabbrica exGKN, Casa del mutuo soccorso braccianti Fm Omar Baldeh, Rimaflow diritti, lavoro, dignità, Scienza Radicata radicale e partecipata, Controtempo Roma, Rete dell’agricoltura contadina e del lavoro in autogestione FM Sicilia, rappresentanza lavoratori Whirpool Napoli, Democrazia e Lavoro CGIL, Movimento studentesco dei Picciotti. Presso Casa Felicia – Cinisi (PA)

Ore 21.30 Iniziativa dedicata ai compagni/e di Peppino che non ci sono più con proiezione video mostra di Pino Manzella.

Consegna del Premio fotografico Peppino Impastato – Concorso fotografico Guido Orlando, presenti per la giuria Tano D’Amico, Giulio Di Meo, Pino Manzella. Presente anche Luca Greco autore del libro Le strade dell’apartheid. Presso Atrio comunale di Cinisi (PA).

8 Maggio – Domenica

Ore 10.00 Iniziativa a cura dell’Associazione Peppino Impastato: “Percorsi di pace in un mondo di guerra”. Aderiscono all’iniziativa: Movimento No Muos, Studenti Contro la guerra, Assemblea No Guerra Palermo, Assemblea NO War Catania, Associazione Radio AUT Palermo, Comitato No Muos Palermo. Interviene Antonio Mazzeo militante ecopacifista ed antimilitarista. Presso Salone Comunale – Cinisi (PA)

Mostra sui conflitti nel mondo

Ore 16.00 Iniziativa: “Giornalismo e controinformazione” e consegna a Casa Memoria della tessera e della targa onoraria di Articolo 21. Intervengono: Giuseppe Giulietti, Paolo Borrometi, Giulio Calella (Jacobin Italia), Nello Trocchia, un/una esponente di Radio Aut, modera l’incontro Luisa Impastato. Presso Casa Felicia – Cinisi (PA)

—–

Esposizione contadina indipendente per coltivare cura ed economie FuoriMercato – spazi esterni Casa Felicia – Cinisi (PA). Per tutto il pomeriggio.

——

16.30 /19.30: “Visita guidata alle grotte degli antichi granai del Palazzo dei Benedettini e delle stanze del palazzo”. Iniziativa a cura di Pro Loco Cinisi 2.Zero.

Ore 21.00 Premio Musica e Cultura ricordo di Peppino Impastato. Dodicesima edizione.

Interventi musicali di Enzo Rao e Alessia di Ranno. Tlon in dialogo con Collettivo musicale Peppino Impastato e Teresa Mannino. Premiazione dei vincitori della dodicesima edizione.

Intervento musicale del “collettivo musicale Peppino Impastato”.

Ore 22,15 JAKA Live Showcase – Feat. Giulia Militello & Nukleo.

9 Maggio – Lunedì

Ore 10.00 Presidio al Casolare. Interventi dei referenti delle associazioni, familiari e compagni di Peppino. Performance di Our Voice, performance “Fioritura Collettiva” di e con Clara Burgio, con Mariagrazia Balistreri e Desirèe Burgio)

Ore 16.00 Corteo da Radio Aut (Terrasini – PA) a Casa Memoria – Cinisi (PA)

Ore 18.30 interventi da Casa Memoria

Saranno esposte diverse mostre tra cui: “L’atlante dei conflitti e delle forme del pacifismo nella storia recente” presso Piazza Vittorio Emanuele Orlando – Cinisi (PA); “Ri-scatti Umani” (10 foto selezionate al concorso fotografico Guido Orlando) presso ex casa Badalamenti; Io non Ritratto – Peppino Impastato una storia collettiva, Mostra di Pino Manzella dedicata ai compagni/e di Peppino non più in vita (Margaret Cafè). Ed altre ancora.

Saranno inoltre pubblicate su questo sito iniziative svolte in altre regioni.

Realtà promotrici: Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Centro Impastato, No mafia Memorial, Associazione Peppino Impastato, Associazione Asadin, Contadinazioni, Associazione Musica e Cultura, Partinico solidale, FuoriMercato autogestione in movimento, Associazione Radio Aut, Radio 100 passi, Pro loco Cinisi 2 punto zero, Associazione culturale Bam Bam, Liberamente onlus, La compagnia dei Merli Bianchi, No Muos, Movimento studentesco dei Picciotti, No War Catania, Rete agricoltura contadina,

Navarra Editore, Democrazia e lavoro CGIL.

Pubblichiamo anche il link delle iniziative che Democrazia e Lavoro CGIL svolgerà a Cinisi

Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato