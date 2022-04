Extralibera, Roma 29/30 aprile 2022: Le giornate di Contromafiecorruzione

Extralibera – Le giornate di Contromafiecorruzione

Roma 29 e 30 aprile 2022

Auditorium Parco della Musica (Via Pietro de Coubertin, 30)

Le iscrizioni sono chiuse. È possibile presenziare alle due giornate recandosi direttamente all’Auditorium all’inizio dei lavori.

Accesso consentito solo con green pass e mascherina.

PROGRAMMA

Venerdì 29 aprile

10.00/13.00: si svolgeranno in 11 sale dislocate a Roma i lavori di restituzione dei gruppi tematici di questa edizione.

Ore 14.00: Inizio registrazione e accoglienza presso l’Auditorium Parco della Musica

Ore 15.00: Intervento di apertura di don Luigi Ciotti

Ore 15.40: Saluti del Presidente della Regione Nicola Zingaretti

Ore 15.50: Video di saluto del Presidente della Camera Roberto Fico

Ore 16.00: Sintesi delle proposte dei gruppi di lavoro di Francesca Rispoli

Ore 16.30: Testimonianza di Piero Nava, primo testimone di giustizia

Ore 16.40: Tavola rotonda “Mafie e corruzione dopo la pandemia: quali politiche di contrasto istituzionale e sociale”, condotta da Mario Calabresi (CEO Chora Media e Ufficio di Presidenza di Libera), con interventi di Rosy Bindi (già presidente della Commissione Parlamentare Antimafia); Nando dalla Chiesa (Presidente Onorario di Libera); Federico Cafiero de Raho (già Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo); Gian Luca Trequattrini (Responsabile per l’etica e la prevenzione della corruzione della Banca d’Italia); Luigi Ferrucci (Presidente FAI, Federazione delle associazioni Antiracket e Antiusura).

Ore 18.30: Saluti del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Coordina i lavori Lucilla Andreucci, Ufficio di Presidenza di Libera

***

Sabato 30 aprile

In memoria di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo, nel quarantesimo anniversario della loro morte

dalle ore 8.30: ingresso in Auditorium

ore 9.00: Letture in memoria di Pio La Torre e Rosario Di Salvo

ore 9.10: Saluto video della Ministra della Giustizia Marta Cartabia

Ore 9.15: Saluto di Gian Carlo Caselli, presidente onorario di Libera. A trent’anni dalle stragi, il nostro impegno contro le mafie e la corruzione

Ore 9.30: Monologo di Vanessa Scalera

Ore 9.50: Confronti tematici

Il PNRR un’occasione di crescita, un rischio per le infiltrazioni mafiose e corruttive. Il ruolo delle istituzioni e le proposte delle parti sociali. Confronto con Giuseppe Busia (Presidente ANAC); Maurizio Vallone (Direttore della Direzione Investigativa Antimafia); Maurizio Landini (Segretario nazionale CGIL); Stefano Ciafani (Presidente Legambiente). Dialogo con Alberto Vannucci (Università di Pisa e Ufficio di Presidenza di Libera).

Gli strumenti investigativi nella lotta alle mafie: la strada da percorrere, le conquiste da difendere e la lotta agli arretramenti. Confronto con Paolo Savio (DDA di Brescia); Ilaria Calò (DDA di Roma); Giuseppe Lombardo (Procura di Reggio Calabria); Franca Imbergamo (Procura nazionale antimafia e antiterrorismo). Dialogo con Enza Rando (Ufficio di Presidenza di Libera).

Le innovazioni necessarie per rendere più efficace la lotta alle mafie e alla corruzione. Alcune direttrici: il patrimonio dei beni confiscati, le proposte educative e le alternative per i minori a rischio, il ruolo delle donne, il diritto alla verità, le proposte di azione a livello europeo. Confronto con Francesco Menditto (Procuratore di Tivoli e Consigliere ANBSC); Roberto di Bella (Presidente del Tribunale per i minori di Catania); Paola de Nicola Travaglini (Consigliera giuridica della Commissione d’inchiesta sul femminicidio); Roberto Giovanni Conti (Consigliere della Corte di Cassazione); Antonio Balsamo (già Consigliere Giuridico della Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a Vienna, oggi presidente del Tribunale di Palermo). Dialogo con don Luigi Ciotti.

Ore 12.00: Conclusione di Luigi Ciotti, Presidente di Libera

Coordina i lavori Lucilla Andreucci, Ufficio di Presidenza di Libera

I giornalisti che vogliono seguire l’evento devono registrarsi compilando il modulo accredito

***

***

I temi, i relatori e le sedi dei gruppi di lavoro

ExtraLibera – Le Giornate di Contromafiecorruzione per l’edizione 2022 si articolerà in 11 gruppi di lavoro. Ciascun gruppo prevede due sessioni di lavoro a distanza e un momento conclusivo a Roma il 29 aprile.

Leggi documento approfondito sui temi dei singoli gruppi di lavoro

1. Educazione e ricerca per contrastare mafie e corruzione

Michele Gagliardo, Nando dalla Chiesa

29 aprile ore 10.00/13.00 Liceo Tito Lucrezio Caro – Aula Magna “Ilaria Alpi” – Via Venezuela 30

Michele Gagliardo, Nando dalla Chiesa, Salvatore Rizzo

2. UE-Afriche 2022: le sfide dello stato di diritto. Tra sicurezza e giustizia sociale

Alberto Perduca, Monica Usai

29 aprile ore 10.00/13.00 Banca d’Italia – Sala Conferenze – Via Piacenza 6

Alessandra Morelli, Emanuela Del Re, Lyes Tagziria

3. Liberi di scegliere. Percorsi di Liberazione

Enza Rando

29 aprile ore 10.00/13.00 Istituto Enciclopedia Italiana Treccani – Sala Igea – Piazza della Enciclopedia Italiana 4

Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania; Gaetano Paci, procuratore aggiunto procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria; Rossella Marzullo, docente universitaria

4. L’aggressione dei patrimoni criminali ed il riutilizzo sociale dei beni confiscati: i risultati raggiunti e le sfide per il futuro

Davide Pati, Tatiana Giannone, Francesco Menditto

29 aprile ore 10.00/13.00 La Sapienza, Facoltà di Architettura – Aula F2 – Via Flaminia 72

Chiara Natoli, Libera Palermo; Antonio Monachetti, Libera Emilia Romagna; Ramona Boglino, Riccardo Christian Falcone, Libera Campania; Simona De Luca, Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Gianpiero Cioffredi, Osservatorio per la sicurezza e legalità Regione Lazio; Maurizio Viscione, Cgil nazionale; Valentina Fiore, Consorzio Libera Terra Mediterraneo; Jesus Palomo, prof. Universidad Rey Juan Carlos – Madrid; Bruno Corda, Direttore Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

5. Transizione ecologica e lotta all’ecomafia: una strategia da costruire insieme

Laura Biffi, Stefano Ciafani e Enrico Fontana

29 aprile ore 10.00/13.00 CIA – Auditorium “Giuseppe Avolio” – Via Mariano Fortuny, 16

Rossella Muroni, Chiara Braga, Alessandro Bratti, Aldo De Chiara

6. Cyber crimine e criptovalute

Domenico Villano, Giulia Baruzzo

29 aprile ore 10.00/13.00 La Sapienza, Facoltà di Architettura – Aula 9 – Via Gramsci 53

Domenico Villano, Simone Grillo, Salvatore Maltese, Rosita Rijitano

7. Democrazia monitorante, ora. Contro i populismi e la corruzione, contro il “governo delle élite” e la logica della sorveglianza, nell’era del Pnrr

Alberto Vannucci e Leonardo Ferrante

29 aprile ore 10.00/13.00 IC Regina Elena – Aula Magna – Via Puglie 6

Nicoletta Parisi, Paola Caporossi, Vittorio Martone

8. Memoria e Verità percorsi per l’affermazione dei diritti delle vittime

Daniela Marcone e Iolanda Napolitano

29 aprile ore 10.00/13.00 Confederazione Cooperative Italiane – Via Torino 146

Giovanni Roberto Conti, Consigliere della Corte di Cassazione; Corinne Vella, Daphne Caruana Galizia Foundation

9. Libertà d’informazione e sviluppo di nuovi linguaggi

Lucilla Andreucci e Mario Calabresi

29 aprile ore 10.00/13.00 Teatro Santa Chiara – Piazza di S. Chiara 14

Giulio Vasaturo, Nello Scavo, Beppe Giulietti, Paolo Berizzi

10. Mafie e Politica

Pierpaolo Romani, Gian Carlo Caselli

29 aprile ore 10.00/13.00 Centro Congressi “Carlo Azeglio Ciampi” – Banca d’Italia – Sala Galleria – Via Nazionale 190

Vittorio Mete, Rosy Bindi, Roberto Montà, Gian Carlo Caselli

11. Le politiche sociali e del lavoro per sconfiggere mafie e disuguaglianze

Giuseppe De Marzo e CGIL, CISL e UIL

29 aprile ore 10.00/13.00 Liceo Classico Torquato Tasso – Aula Magna – Via Sicilia 168

Coordina Elisa Sermarini, Rete Numeri Pari. Interventi di Giuseppe De Marzo, Libera; Maria Luisa Boccia, CRS; Fabrizio Barca, FDD; Nunzia De Capitale, Caritas; Emanuele Ronzoni, UIL; Luciano Silvestri, CGIL