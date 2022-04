Lazio crocevia delle mafie

by Redazione Libera Informazione

Una sintesi dell’intervento introduttivo del Presidente nazionale ANPI alla conferenza stampa di venerdì 15 aprile alla sede nazionale dell’Associazione a Roma Un 25 aprile di memoria della Liberazione e di impegno per la pace. Non solo una celebrazione e un giorno di festa, per quanto si possa festeggiare in questa drammatica situazione, ma uno stimolo […]