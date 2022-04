Maremma Felix: oligarchi e mafie in Toscana. Oggi diretta live del Premio Morrione

Oggi mercoledì 13 aprile alle ore 20.30 ci sarà una nuova diretta Instagram del Premio Morrione per parlare delle infiltrazioni mafiose e della presenza degli oligarchi russi nella Maremma toscana.

Partendo dall’inchiesta “Maremma Felix“, vincitrice dell’ultima edizione del concorso, si cercherà di ripercorrerne il filo investigativo con l’autore Pietro Mecarozzi, il suo tutor e inviato di Report Danilo Procaccianti e la referente di Libera Grosseto Roberta Giorgi.

L’inchiesta é un ritratto crudo e reale di uno dei territori più affascinanti della Toscana e della penisola italiana. Al di là dei suggestivi paesaggi e della storia che la contraddistingue, la Maremma nasconde un lato marcescente: contaminato dalle infiltrazioni della criminalità organizzata, in particolare la camorra, e porto sicuro per un’orda di oligarchi russi – dai precedenti oscuri – che dopo la Versilia hanno scelto la Maremma come luogo dove investire i loro capitali di dubbia natura.

Premio Roberto Morrione