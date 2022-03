Roma 21 marzo, appuntamento in Piazza del Campidoglio

XXVII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

ROMA, 21 MARZO 2022 PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO

Il 21 marzo ricorre la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, giunta alla sua XXVII edizione.

Il 21 marzo è la data scelta insieme ai familiari delle vittime innocenti delle mafie per ricordare tutti i nomi di coloro che sono stati uccisi dalla violenza mafiosa. Una giornata che unisce in tutta Italia migliaia di persone, associazioni, istituzioni, sindacati, studenti e studentesse, attorno ai valori della memoria e dell’impegno. Dal 1996 il 21 marzo rappresenta infatti l’occasione di essere al fianco di chi, troppo spesso, non ha ottenuto né verità né giustizia, rivolgendo allo stesso tempo lo sguardo al presente per la costruzione di una società libera dall’oppressione mafiosa.

A Roma l’edizione del 2022 si svolgerà il 21 marzo in Piazza del Campidoglio, a partire dalle ore 10.00, in contemporanea con tanti luoghi del Paese e con la piazza principale di Napoli.

Proprio Piazza del Campidoglio, nel 1996, ospitò per la prima volta la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. La realizzazione della manifestazione in piazza del Campidoglio assume dunque un ulteriore valore simbolico, il segno di una Città che da sempre contribuisce a costruire memoria collettiva nel suo luogo più rappresentativo, con l’impegno di onorare il ricordo delle vittime nel lavoro quotidiano contro le mafie e per costruire giustizia sociale.

PROGRAMMA

ore 09:30 – accoglienza

ore 09:45 – Marco Genovese, Libera Roma

ore 09:55 – Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma

ore 10:05 – Giuseppe De Marzo, Responsabile nazionale Politiche Sociali di Libera

ore 10:20 – Federica Novelli, Coordinamento docenti contro mafie, povertà e razzismo

ore 10:25 – Alfredo Borrelli, Libera Memoria

ore 10:40 – Intervento musicale a cura di Davide Ambrogio

ore 10:50 – Inizio lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie

ore 11:30 – Collegamento con la piazza di Napoli – intervento conclusivo di Don Luigi Ciotti

ore 12:30 – Termine della manifestazione

La lettura dei 1055 nomi delle vittime innocenti delle mafie sarà organizzata coinvolgendo circa 50 persone, la cui organizzazione è a cura dell’associazione Libera e includerà una rappresentanza degli studenti e studentesse, delle istituzioni e delle realtà associative presenti. Qualora siate interessati a partecipare con una rappresentanza del vostro gruppo, è possibile scrivere all’indirizzo comunicazione.liberaroma@gmail.com

ORE 14:30 CINEMA FARNESE – PROIEZIONE DEL FILM “IO LO SO CHI SIETE”

La giornata della memoria e dell’impegno prosegue nel pomeriggio e verso la sera, attraverso l’arte del cinema e del teatro.

Alle ore 14:30 siamo lieti di presentare la proiezione del film “IO LO SO CHI SIETE”, in uscita proprio il 21 marzo nelle sale di tutta Italia. il film-documentario firmato da Alessandro Colizzi e Silvia Cossu narra la storia di Vincenzo Agostino, un uomo che da trent’anni si batte per conoscere la verità sull’uccisione del proprio figlio e della nuora. Nonostante le incredibili risultanze emerse, la giustizia è purtroppo ancora lontana.

La proiezione è organizzata in collaborazione con L’Osservatorio Tecnico Scientifico per la Legalità e la Sicurezza della Regione Lazio. La partecipazione è gratuita, previo accreditamento tramite email all’indirizzo comunicazione.liberaroma@gmail.com.

ORE 21:00 SPAZIO ROSSELLINI – SPETTACOLO TEATRALE “IO, EMANUELA, Agente della Scorta di Paolo Borsellino”

La XXVII edizione della giornata della memoria e dell’impegno si chiuderà con lo spettacolo teatrale “IO, EMANUELA – AGENTE DELLA SCORTA DI PAOLO BORSELLINO”, promosso dall’Osservatorio Tecnico Scientifico per la Legalità e la Sicurezza della Regione Lazio in collaborazione con Actl, Progetti e Regie e Libera. Lo spettacolo, dedicato appunto a Emanuela Loi, è tratto dal libro di Annalisa Strada, con Laura Mantovi, regia di Sara Poli, riduzione teatrale di Sara Poli e Laura Mantovi.

In sala sarà presente Claudia Loi, sorella di Emanuela.

Lo spettacolo avrà Inizio alle ore 21.00 presso lo Spazio Rossellini, via della vasca navale 58.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni scrivere a sicurezza.legalita@regione.lazio.it.

