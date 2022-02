Coast to Costa, crowdfunding per il diritto allo sport di bambine e bambini in Costa d’Avorio

Parte Coast to Costa, campagna di crowdfunding per portare il diritto allo sport ai bambini e alle bambine di Gran Bassam, in Costa d’Avorio

Coast to Costa vuole promuovere a Grand Bassam (Costa d’Avorio) il gioco del Basket, come strumento di educazione, aggregazione ed accesso alla pratica sportiva per giovani di ambo i sessi, attraverso la costruzione di spazi di gioco e di apprendimento.

Il Gruppo Abele è in Africa da quasi 40 anni con la Communauté Abel, che a Grand Bassam si è integrata nel tessuto sociale, attraverso il confronto e la collaborazione sempre stretta con la popolazione.

Abbiamo un sogno per questo 2022: fare del basket un nuovo strumento di relazione e di riscatto. Crediamo che lo sport sia un’occasione preziosa per conquistarsi spazi di libertà, e imparare a superare le difficoltà quotidiane che per i ragazzi, in quel contesto, sono davvero tante

Il progetto

Portare in Costa d’Avorio, ai bambini di Grand Bassam, lo sport per antonomasia del riscatto, vuol dire quindi dargli un motivo per guardare al cielo, per sperimentare un agonismo diverso rispetto a quello che li obbliga, spesso, solo a fare i conti con le esigenze di base. Dove tutto sembra un privilegio.

Vogliamo portare loro quello che qualcuno potrebbe pensare essere uno svago: una sfida che è un mattoncino di diritto in più e che vuole generare relazione, educazione, cura del corpo attraverso lo sport.

La Communauté Abel

Sono trascorsi 35 anni da quando il Gruppo Abele è arrivato in Africa, a Grand Bassam, Costa d’Avorio. È in quel momento che è sorta la Communauté Abel, che non ha mai avuto la pretesa di approcciare la realtà africana come “bisognosa” di interventi dall’esterno, ma nata per essere parte integrante di un tessuto sociale preesistente.

Per questo, il nostro lavoro è fatto di contaminazione, di collaborazione, di scambi, di confronto e di reti con soggetti pubblici e privati della Costa d’Avorio. Attivi in processi di alfabetizzazione, lotta alle discriminazioni e alla tratta, formazione lavorativa, collaboriamo con ONG e associazioni locali che condividono i riferimenti che ci guidano.

Perché donare

Per ristrutturare gli spazi e i campi da gioco esistenti.

Per dare il via a un camp estivo di 12 giorni: ogni giorno parteciperanno 50 bambini a cui verrà fornito il pranzo e l’abbigliamento sportivo.

Per predisporre una scuola di basket da avviare in autunno e dare vita a una vera squadra di basket.

I nostri compagni di squadra

Ogni sport di squadra chiede di coinvolgere i compagni giusti, con cui trovare sintonia e automatismi vincenti.

In questo progetto, insieme alla Communauté Abel, scendono sul parquet:

Mens Sana Basket Academy: nata nel 2019 e forte di una tradizione cittadina che fa di Siena la capitale assoluta e incontrastata della pallacanestro toscana, la Mens Sana Basket Academy vuole proseguire la gloriosa storia della Mens Sana 1871.

Corte dei Miracoli: è un’associazione culturale della città di Siena, attiva in campo sociale come varie attività, per bambini e non solo.

Gruppo Abele Onlus: è la mamma italiana della Communauté Abel. Fondata a Torino oltre 55 anni fa da don Luigi Ciotti, opera al fianco degli ultimi in decine di percorsi di lotta alla povertà e alle disuguaglianze, generando, attraverso cultura e accoglienza, percorsi di riscatto e giustizia sociale

“Il basket è l’unico sport che tende al cielo. Per questo è una rivoluzione per chi è abituato a guardare sempre a terra”.

Bill Russell