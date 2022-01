Premio Roberto Morrione: prorogato al 30 gennaio il bando dell’undicesima edizione

L’associazione Amici di Roberto Morrione ha deciso di prorogare di una settimana il termine per la partecipazione al bando dell’undicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.

C’è tempo dunque sino alla mezzanotte di domenica 30 gennaio 2022 per l’invio delle candidature nel rispetto delle modalità e dei requisiti indicati nel bando che trovate online.

Restano invariate le altre condizioni del bando.

Promosso dall’Associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai, il Premio Morrione è riservato agli under 30 e finanzia la realizzazione di progetti di inchiesta su temi rilevanti per la vita politica, sociale, economica, culturale dell’Italia e dell’Europa, quali l’ambiente, la legalità, i diritti umani e civili, lo sviluppo tecnologico e le attività economiche. I partecipanti non devono aver superato i 30 anni di età e possono concorrere come singoli o in gruppi di massimo tre componenti.

Sono tre le categorie in concorso: video inchiesta, inchiesta multimediale e, da quest’anno, radio – podcast d’inchiesta.

Tra tutti quelli inviati entro il 30 gennaio 2022, nel rispetto delle modalità indicate nel sito, la giuria presieduta da Giuseppe Giulietti selezionerà tre progetti di video inchiesta, uno di inchiesta multimediale e uno per la nuova categoria radio-podcast d’inchiesta.

A ciascuno dei cinque progetti finalisti verrà assegnato un contributo in denaro di 4.000 euro per lo sviluppo e produzione dell’inchiesta; gli autori verranno affiancati da un tutor giornalistico, tecnico, legale e musicale.

La migliore inchiesta tra le cinque concorrerà ad un premio finale in denaro del valore di 2.000 euro; il premio offrirà inoltre l’opportunità della diffusione su Rainews24 e Radio Rai e di partecipare a festival e incontri in Italia e all’estero.

La rete del Premio Morrione

Il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo è promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai con il contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, della Compagnia di San Paolo, della Fondazione Circolo dei lettori, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dell’UsigRai, di Anmil – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, di IND-International Network Distribution, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, dell’Associazione della Stampa Subalpina.

Sono media partner Rainews24, RAI Italia, RAI Radio1, RAI Radio3, TGR, Agenzia Dire, Domani, Fanpage.it, Impakter, LiberaInformazione, Riforma.it, Radio Beckwith.

Il premio è realizzato in collaborazione con RAI Per Il Sociale, Rai Teche, Report, Articolo21, Ass. Carta di Roma, Eurovisioni, Euganea Film Festival, Fiera del Libro di Iglesias, Italian Contemporary Film Festival-Toronto, I Siciliani, Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie, Osservatorio di Pavia, Scuola di giornalismo Lelio Basso, Scuola Holden, UCSI- Unione Cattolica della Stampa Italiana.

Per maggiori info e per scaricare il bando: www.premiorobertomorrione.it

